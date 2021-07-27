شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أطعمة تقى من ارتفاع ضغط الدم.. تناول بذور الشيا والموز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد ارتفاع ضغط الدم حالة شائعة جدًا تؤثر على نسبة كبيرة من البالغين في العالم، وعلى الرغم من أن عددًا كبيرًا من الناس لا يعرفون حتى أنهم في خطر، يمكنك تقليل فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم عن طريق إضافة المزيد من بذور الشيا إلى نظامك الغذائي.

وغالبًا ما يُعرف ارتفاع ضغط الدم باسم "القاتل الصامت" ، لأنه نادرًا ما يسبب أي أعراض ملحوظة، ولكن وفقا لتقرير موقع " express"، يمكنك تقليل مخاطر إصابتك بهذه الحالة ، والتي تُعرف أيضًا باسم ارتفاع ضغط الدم ، مع إجراء بعض التغييرات على نمط حياتك اليومي.

وتعتبر ممارسة الرياضة أمرًا ضروريًا لتجنب ارتفاع ضغط الدم ، بالإضافة إلى بعض النظم الغذائية السهلة.

وتعد بذور الشيا مصدرًا ممتازًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف والبروتينات ومضادات الأكسدة، حيث أنها تحتوى على مادة البوليفينول التى لها تأثير مفيد على الكبد ، كما أنها تعزز الدورة الدموية.

ويؤكد الباحثون أن تناول بذور الشيا كل يوم لمدة 3 أشهر يمكن أن تخفض ضغط الدم بمقدار 6/3 مم زئبق، كما يمكن تناول بذور الشيا نيئة كوجبة خفيفة ، أو طحنها إلى دقيق ورشها على طعامك.

ويقول خبراء التغذية إن ألياف بذور الشيا ، تحتوى على أوميجا 3 ، ومضادات الأكسدة البوليفينول لها تأثيرات مفيدة على الكبد والدورة الدموية التي يمكن أن تخفض ضغط الدم، حيث تحتوي بذور الشيا أيضًا على الألياف والقشور ومضادات الأكسدة والمغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم والتي لها تأثير أقوى ضد ارتفاع ضغط الدم.

وبسبب محتواها العالي من الألياف، فإن تناول الكثير من بذور الشيا يمكن أن يؤدي إلى الانتفاخ وآلام في البطن لذا تناول بذور الشيا باعتدال، واشرب دائمًا سوائل كافية.

إذا لم تكن بذور الشيا هي الشيء المفضل لديك، فلا يزال بإمكانك خفض ضغط الدم عن طريق تناول المزيد من الموز حيث يعتبر الموز مصدرًا رائعًا للبوتاسيوم، وهو ضروري للحفاظ على ضغط الدم الطبيعي، ويساعد البوتاسيوم على تنظيم كمية السوائل في جسمك.