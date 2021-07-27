شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح غذائية وتمارين رياضية هتساعدك على فقدان الوزن بدون دكتور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يساعد اتباع نظام غذائي صحي مع ممارسة روتينية منتظمة للتمارين الرياضية في عملية إدارة الوزن، ونظرا لوجود وباء فيروس كورونا يوصى الخبراء باللجوء إلى أساليب اللياقة البدنية المنزلية والتي قد تشمل يشمل التدريبات وتنظيم نمط الحياة وتخطيط النظام الغذائي، وفقا لتقرير لموقع time now news.

أشياء يجب وضعها في الاعتبار عند العمل على إنقاص الوزن في المنزل:

كن منتظمًا مع وجباتك ومواعيدها: يمكن أن يؤدي تناول الطعام على فترات غير منتظمة إلى زيادة الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة وبالتالي زيادة استهلاك السعرات الحرارية.

لا تنس إفطارك: للتأكد من أن جسمك لديه طاقة كافية لتناول الغداء دون الاعتماد على الوجبات الخفيفة أو الجوع.

اشرب الماء وحافظ دائمًا على رطوبة جسمك: سيساعد ذلك في الحفاظ على درجة حرارة الجسم وتنظيم وظائف الجسم الصحية.

انتبه لما تأكله: تعد قراءة الملصقات أمرًا ضروريًا للتأكد من أنك لا تستهلك كمية زائدة من السكر أو الملح ومع ذلك ، تجنب تناول الأطعمة المعبأة والمعالجة لأنها يمكن أن تساهم في زيادة الوزن.

قم بتضمين الألياف الغذائية في نظامك الغذائي: لتنظيم التمثيل الغذائي الصحي والجهاز الهضمي هذا يمكن أن يساهم بشكل كبير في إدارة الوزن بشكل صحي.

بعض التمارين التي يمكنك القيام بها في المنزل:تمرين متسلق الجبال

يمكنك القيام بهذا التمرين بالخطوات التالية:

ابدأ في وضع لوح خشبي وتأكد من أن جسمك مستقيم .

ضم ركبتك إلى صدرك بينما تكون ساقك الأخرى على اللوح الخشبى.

الآن خذ الساق المثنية إلى وضع اللوح الخشبي وجلب الركبة الأخرى إلى صدرك .

بدل لحظة الساق واستمر في التمرين حتى تشعر بالراحة .

قفز الحبل

يمكنك القيام بهذا التمرين بالخطوات التالية:

قف بشكل مستقيم مع قفز الحبل في يديك .

تأكد من أن المقبض صحيح وأن طول الحبل مناسب .

اقفز وحرك حبل القفز حتى يمر الحبل فوق جسمك في كل مرة تقفز فيها .

كرر الخطوات حتى تشعر بالراحة .

تمرين بيربي

يمكنك القيام بهذا التمرين بالخطوات التالية: