تعرف على كيفية التعامل مع عدم انتظام ضربات القلب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

عدم انتظام ضربات القلب هو وجود حالة من عدم الانتظام في ضربات القلب – ربما يدق القلب بسرعة كبيرة أو ببطء شديد. والسبب في هذه الحالة هو تغييرات في النظام الكهربائي للقلب أو دائرة قصيرة في القلب.

وفي هذا المجال، كشف أخصائي روسي في أمراض القلب، طريقة تُساعد الشخص في التغلب على حالة من حالات عدم انتظام ضربات القلب.

ويشير الأخصائي إلى أنه يمكن التغلب على عدم انتظام ضربات القلب من دون استخدام الأدوية باستخدام تقنية تنفس خاصة.

ويقول: “تُسمى إحدى حالات عدم انتظام ضربات القلب، بتسارع القلب فوق البطيني، التي تظهر عادة في مرحلة الشباب وتستمر مدى الحياة. تظهر هذه الحالة بصورة مفاجئة وتتسارع ضربات القلب لتصل إلى 150-160 ضربة في الدقيقة، ومن ثم تتوقف بصورة مفاجئة أيضا. ويمكن وقف هذه الحالة باستخدام تقنية التنفس المبهمة، حيث يجب على الشخص أخذ نفس عميق وحبس أنفاسه أكبر فترة ممكنة، وبهذه الطريقة يمكن التغلب على هذه الحالة من حالات عدم انتظام ضربات القلب”.

وينصح الأخصائي كل من يعاني من عدم انتظام ضربات القلب بالخضوع إلى عملية استئصال راديوي (Radiofrequency ablation)‏ وهو إجراء طبي يحدث فيه استئصال لجزء من نظام التوصيل الكهربائي للقلب باستخدام الليزر)، التي يشفى بعدها أكثر من 90 في المئة من المرضى.