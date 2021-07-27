احذروا.. تشقق جلد المرفقين يشير إلى أمراض خطيرة!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

اشارت الدكتورة سفيتلانا جابويفا، أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل، في حديث لراديو “سبوتنيك”، الى أن التشققات والحكة والاحمرار في منطقة المرفقين قد تشير إلى حالات مرضية خطيرة، واضافت أن الناس لا يعيرون أي أهمية تذكر لحالة المرفقين، مع أن هذه المنطقة يمكن أن تعكس الحالة الصحية لأعضاء الجسم الداخلية.

تقول، “الاحمرار والتقشر والحكة في الكوع، حالة تتطلب مراجعة الطبيب الأخصائي. لأنها قد تكون أول علامة لوجود خلل ما في أعضاء الجسم الداخلية. لذلك من الأفضل عدم محاولة علاجها ذاتيا في المنزل”.

تضيف، جفاف الجلد المفرط في منطقة الكوع يمكن أن يظهر لعدة أسباب، وغالبا ما يكون علامة تشير إلى مرض جلدي مثل الصدفية. وإذا كان جفاف الجلد شديدا يصاحبه احمرار وحكة فقد تكون هذه علامة على الإصابة بمرض السماك (مرض جلدي وراثي).

تقول، “يكون تقشر الجلد في هذه الحالة غير متساو وتظهر التشققات، وحراشف تشبه حراشف الأسماك. لذلك يجب استشارة أخصائي الأمراض الجلدية، الذي يصف مستحضرات لترطيب الجلد، التي يجب استخدامها يوميا في الصباح والمساء”.

وتضيف الخبيرة، والسبب الآخر لجفاف الجلد في منطقة المرفقين وتغير لونه، هو انخفاض حساسية الخلايا للأنسولين لفترة قصيرة أو طويلة. وهذه المسألة يحددها فقط أخصائي الغدد الصماء.

وتقول، “كما يجب استشارة أخصائي الغدد الصماء في حالة ظهور تجاعيد في منطقة المرفقين نتيجة فقدان الوزن على خلفية اضطراب عملية التمثيل الغذائي”.

وتضيف، يجب على كل شخص وخاصة كبار السن، العناية بجلد المرفقين دائما حتى إذا لم يكن هناك ما يزعجه، باستخدام مواد مرطبة ووقائية.