تعرفوا على المواد الغذائية للحفاظ على صحة الرجال بعد سن الأربعين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

يشكل النظام الغذائي الصحي مدخلاً أساسياً لصحة أفضل.

في هذا المجال، كشفت أخصائية الصحة العامة والتغذية في المملكة المتحدة الدكتورة ماريا كارداكوفا، عن المواد الغذائية التي تحافظ على صحة الرجال بعد سن الأربعين.

وأشارت الأخصائية في حديث لراديو “موسكو تتحدث” إلى المواد الغذائية والأطعمة، التي يجب على الرجال تناولها بعد بلوغهم الأربعين من العمر. ووفقا لها، تعتمد هذه المسألة على نمط الحياة الذي يتبعه الرجل، لكن في جميع الأحوال يجب أن تكون الفواكه والخضار حاضرة في النظام الغذائي دائما.

وتقول: “عادة ما ينظر الرجال في هذا العمر إلى وجود الخضار بازدراء في نظامهم الغذائي، مع أن التوصيات والتعليمات تؤكد على أن خطر أمراض القلب والأوعية الدموية ينخفض عند تناول الفواكه والخضار خمس مرات في اليوم”.

وتضيف: “الثمار والحنطة السوداء مفيدة لصحتهم أيضاً”.