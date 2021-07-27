خلطات لشد البطن في أسبوع

بيروت - نادين محمد - ترهل البطن، مشكلة تعاني منها الغالبية من النساء، أسبابها تتعدد بين السمنة، خسارة الوزن بشكل سريع، التقدم في السن، فيخسر بذلك الجلد مرونته الطبيعية وتنخفض وتيرة إنتاج مادة الكولاجين، هذا إضافة إلى حدوث خلل في هرمونات الجسم، خاصة خلال الحمل، كما أن في هذه الفترة يتمدد الجلد مع تضخم الرحم، فيبدو مترهلاً بعد الوضع.

مثلما تتعدد الأسباب، كذلك الطرق لشد البطن، إحداها الخلطات التي قد يؤتي بعضها بنتائج فعالة في غضون أسبوع...

خلطات طبيعية لشد البطن في أسبوع



يمكن الاستفادة من الخلطات الطبيعية لشد البطن بطريقتين، بعضها يمكن تناوله كمشروب، فيما البعض الآخر، يتم تطبيقه موضعياً.

خلطة القرفة لشد البطن في أسبوع



المكونات

• ملعقتان صغيرتان من مسحوق القرفة.

• كوب من الماء.

• ملعقتان من العسل.

الطريقة

• يوضع الماء والقرفة على النار حتى الغليان.

• يرفع شاي القرفة عن النار ويترك جانباً حتى يصبح فاتراً.

• يضاف العسل ومن ثم يتم تناوله مرتين في اليوم ، في الصباح وقبل اللود إلى النوم لمدة أسبوع كامل.

الزنجبيل والفلفل لشد البطن في أسبوع



المكونات

• القليل من مسحوق الزنجبيل.

• رشة من الفلفل.

• كوب من الماء.

• ملعقتان صغيرتان من العسل.

الطريقة

• يوضع الماء على النار حتى الغليان.

• يضاف الزنجبيل، الفلفل والعسل.

• تحرك المكونات جيداً، ثم شاي الزنجبيل والفلفل عن النار.

• يترك جانباً حتى يصبح فاتراً ويتم تناوله مرتين في اليوم، صباحاً ومساءً.

شاي النعناع لشد البطن في أسبوع



المكونات

• كوب من الماء.

• حفنة من أوراق النعناع الطازج.

• ملعقتان صغيرتان من العسل.

• رشة من الفلفل.

الطريقة

• يوضع الماء على النار.

• تضاف له بقية المكونات وتحرك جيداً.

• بعد الغليان، يرفع شاي النعناع عن النار ويترك جانباً حتى يصبح فاتراً.

• يصفى ويتم تناوله مباشرة، في الصباح وقبل الخلود إلى النوم.

بياض البيض لشد البطن في أسبوع



المكونات

• بياض بيضتين.

الطريقة

• يخفق بياض البيض جيداً.

• يوزع الخليط على منطقة البطن ويترك حتى يجف تماماً.

• يغسل البطن بالماء الفاتر ومن ثم البارد.

الألوفيرا لشد البطن في أسبوع



المكونات

• كمية من جل الألوفيرا.

الطريقة

• يستخرج الجل من نبتة الألوفيرا.

• يوزع على منطقة البطن ويترك حتى يجف تماماً.

• يغسل البطن بالماء الفاتر.

الليمون لشد البطن في أسبوع



المكونات

• حبة من الليمون.

الطريقة

• يقطع الليمون إلى شرائح.

• تطبق على منطقة البطن وتترك لمدة ½ ساعة.

• يدلك البطن بشرائح الليمون دائرياً باتجاه عقارب الساعة.

• يمكن اعتماد خلطة الليمون لشد البطن 3 مرات في الأسبوع.



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