فيروس كورونا يتراجع في الهند وتسجيل أدنى حصيلة إصابات منذ 4 أشهر

محمد الفلاح - الثلاثاء 27 يوليه 2021

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء تسجيل 29 ألفا و689 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.



وتعد هذه أدنى حصيلة إصابات يومية تسجلها الهند منذ 4 أشهر، عندما سجلت الهند أقل من 30 ألف حالة إصابة بالفيروس في مارس الماضي.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 31 مليونا و440 ألفا و951 حالة.

ونقلت صحيفة تايمز اوف انديا عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 415 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 421 ألفا و832 حالة.