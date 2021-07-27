تعرف على أسباب وأعراض وطرق علاج نقص فيتامين هـ

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القاهرة - سامية سيد - "فيتامين هـ" هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون ويأتي بأشكال مختلفة وله خصائص مضادة للأكسدة، يوجد بشكل طبيعي في العديد من الفواكه والخضروات والحبوب والمكسرات والزيوت مثل زيت جنين القمح واللوز والأفوكادو وبذور عباد الشمس والسلمون والمانجو والكيوي والسبانخ، فى التقرير التالى نتحدث عن نقص أسباب وأعراض ومضاعفات وتشخيص وعلاج نقص فيتامين هـ، وفقا لما نشر من موقع boldsky.



فيتامين (هـ)

ما أسباب نقص فيتامين هـ؟ 1. حالات طبية: يحدث النقص بسبب بعض الحالات الطبية التي تقلل بشدة من امتصاص الدهون في الجسم ، حيث أن الدهون مطلوبة لامتصاص فيتامين (هـ) بشكل صحيح، تتضمن بعض هذه الحالات الطبية ما يلي: مرض الكبد الصفراوي الصفراوي المزمن مرض كرون قصور البنكرياس الإفرازي.

2. أسباب وراثية : تحدث بعض حالات النقص الحاد في فيتامين (هـ) لدى البشر بسبب عيوب وراثية في بروتين نقل ألفا توكوفيرول ، وهو المصدر الحيوي لفيتامين هـ في الجسم، وهو يشمل أمراضًا مثل البروتين الشحمي الخلقي، إلى جانب الاضطرابات العصبية الأخرى.

ما أعراض نقص فيتامين هـ؟

- عيوب عصبية مثل اختلال وظائف المخ والأعصاب والنخاع الشوكي والعضلات.

- آلام العضلات وضعفها، وتدهور العضلات، بما في ذلك اعتلال عضلة القلب أو مرض عضلات القلب.

- انخفاض أوزان المواليد عند الأطفال حديثي الولادة.

- صعوبة تحريك العينين لأعلى ولأسفل.

- فقدان أو نقص الإحساس بالاهتزاز.



أعراض نقص فيتامين هـ

ماهي مضاعفات نقص فيتامين هـ؟

- العمى أو مشاكل بصرية شديدة.

- عدم انتظام ضربات القلب الخرف فقر الدم الانحلالي عند الرضع المصابين بهذا النقص.



فيتامين (هـ)

كيف يتم تشخيص نقص فيتامين هـ؟



علاج فيتامين (هـ)

تحاليل الدم:لمعرفة المستويات المنخفضة من تركيز ألفا توكوفيرول في الدم. فحص حديثي الولادة:للكشف عن العلامات المبكرة للتليف الكيسي المرتبطة بنقص الفيتامينات في السكان المعرضين لمخاطر عالية.

كيف يمكن علاج نقص فيتامين هـ؟

يشمل العلاج الأساسي لنقص فيتامين هـ بعد استشارة خبير طبي ، جنبًا إلى جنب مع الأطعمة الغنية بفيتامين هـ في الأطفال حديثي الولادة أو الأطفال المبتسرين تناول مكملات الفيتامين عن طريق الفم أو الوريد.