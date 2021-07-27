كورونا حول العالم.. إصابات جديدة في الصين وطفرة بالمكسيك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يسعى العالم جاهدا لمكافحة فيروس كورونا المستجد وسلالاته، حيث حصد الفيروس أكثر من 4 ملايين شخص في 210 دول ومناطق.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 195 مليوناً و381 ألفاً و620 حالة، الثلاثاء.







وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و183 ألفاً و252 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 177 مليوناً و222 ألفاً و22 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.





71 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، إن بر الصين الرئيسي سجل 71 إصابة جديدة بكوفيد-19 مقارنة مع 76 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 31 من الإصابات الجديدة محلية، انخفاضا من 40 في اليوم السابق.

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 20 انخفاضا من 24، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 92676 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.





578 وفاة جديدة في البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 18999 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، فضلا عن 578 وفاة بكوفيد-19.

وسجلت البرازيل أكثر من 19.7 مليون إصابة بالفيروس إجمالا منذ بدء الجائحة، بينما أظهرت بيانات الوزارة ارتفاع عدد الوفيات الإجمالي إلى 550502.





ارتفاع إصابات ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 3 ملايين و758401 بعد تسجيل 1545 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 91565 بعد تسجيل 38 وفاة إضافية.





طفرة في إصابات المكسيك

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 5920 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و171 وفاة.

وبذلك يصل إجمالي الإصابات في المكسيك إلى مليونين و754438 والوفيات إلى 238595.

وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للحالات أعلى بكثير من المعلن.





29689 إصابة جديدة في الهند

سجلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية، 29689 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و415 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة الهندية أن إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد ارتفع إلى 31 مليونا و440 ألفا و951 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 421 ألفا و382 وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 30 مليونا و621 ألفا و469 حالة.



