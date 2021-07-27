شكرا لقرائتكم خبر عن ما فوائد الاستيقاظ قبل شروق الشمس؟.. يمنحك الطاقة ويُحسن الصحة النفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الاستيقاظ مبكرًا له العديد من الفوائد الصحية كما أنه يمنحك وقتًا أطول وكافيًا لإنجاز مهامك اليومية، لذلك يُفضل الاستيقاظ قبل شروق الشمس، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

وبصرف النظر عن إتباع نظام غذائي متوازن وممارسة اليوجا وتمارين التأمل، يجب أن تضيف إلى ذلك الحفاظ على عدد ساعات جيد من النوم ليلًا لا يقل عن 8 ساعات، بجانب الاستيقاظ مبكرًا وتحديدًا قبل شروق الشمس.

ووفقًا للتقرير فإن الاستيقاظ قبل شروق الشمس يوفر طاقة إيجابية للجسم نظرًا لأن البيئة تكون هادئة للغاية في ذلك الوقت.



فوائد اليوجا فى الصباح

فوائد الاستيقاظ مبكرًا

الاستيقاظ مبكرًا لا يمنحك انتعاشًا فحسب، ولكن من خلال تضمين اليوجا والأنشطة التأملية والعلاجية، يمكن للشخص أن يحقق العديد من الفوائد الصحية والعقلية، حيث يمكن لأي أنشطة صحية يتم إجراؤها فى الصباح أن تساعد على:

- تحسين الصحة النفسية.

- تحسين وعلاج مشاكل الذاكرة والتركيز.

- زيادة مستوى طاقة الجسم والمساعدة على العمل بكفاءة طوال اليوم.



الاستيقاظ صباحًا

الوقت المثالي للاستيقاظ

يجب الاستيقاظ قبل شروق الشمس فى الفترة بين الساعة الثالثة والنصف حتى الخامسة والنصف صباحًا وممارسة أنشطة التأمل واكتساب المعرفة، حيث يمكن للشخص مع القيام بذلك أن يقدر جمال الطبيعة جنبًا إلى جنب مع قضاء وقت هادئ ومنعش في الصباح.

كما يمكن للشخص عند الحفاظ على عادة الاستيقاظ صباحًا بشكل يومي، علاج أي مشاكل متعلقة بالجسم وتحسين القدرات العقلية مثل الإبداع أو المرونة أو الذكاء وما إلى ذلك.