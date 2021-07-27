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شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أنظمة غذائية لفقدان الوزن.. منها رجيم الباليو وتناول الأطعمة منخفضة الدهون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من الأنظمة الغذائية لفقدان الوزن، ويركز بعضها على تقليل شهيتك، بينما يقيد البعض الآخر السعرات الحرارية أو الكربوهيدرات أو الدهون، الحقيقة هي أنه لا يوجد نظام غذائي واحد هو الأفضل للجميع وما يناسبك قد لا يعمل مع شخص آخر، وهنا أكثر 6 أنظمة غذائية شيوعا لفقدان الوزن وفقا لموقع "healthline"
1. رجيم الباليو
نظام باليو الغذائي يوجب عليك تناول الأطعمة الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والخضروات والفواكه والمكسرات والبذور ، مع عدم تناول الأطعمة المصنعة والسكر ومنتجات الألبان والحبوب.
رجيم الباليو
2. النظام الغذائي النباتي
يقيد النظام الغذائي النباتي جميع المنتجات الحيوانية لأسباب أخلاقية أو بيئية أو صحية، ويرتبط النزعة النباتية أيضًا بمقاومة استغلال الحيوانات والقسوة، بالإضافة إلى التخلص من اللحوم ، فإنه يقضي على منتجات الألبان والبيض والمنتجات المشتقة من الحيوانات ، مثل الجيلاتين والعسل والزلال ومصل اللبن والكازين وبعض أشكال فيتامين د 3، وترتبط النظم الغذائية النباتية باستمرار بانخفاض وزن الجسم ومؤشر كتلة الجسم.
النظام الغذائي النباتي
3. الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات
كانت الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات شائعة منذ عقود خاصة لفقدان الوزن، وهناك عدة أنواع من الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات، ولكن جميعها تتضمن الحد من تناول الكربوهيدرات إلى 20-150 جرامًا في اليوم، الهدف الأساسي للنظام الغذائي هو إجبار جسمك على استخدام المزيد من الدهون كوقود بدلاً من استخدام الكربوهيدرات كمصدر رئيسي للطاقة.
4. رجيم دوكان
رجيم دوكان
5. رجيم أتكينز
نظام أتكينز الغذائي هو النظام الغذائي الأكثر شهرة لفقدان الوزن منخفض الكربوهيدرات، يقوم على إنقاص الوزن عن طريق تناول أكبر قدر ممكن من البروتين والدهون ، طالما أنك تتجنب الكربوهيدرات، ينقسم نظام أتكينز الغذائي إلى أربع مراحل تبدأ بمرحلة الحث، حيث تأكل أقل من 20 جراما من الكربوهيدرات يوميا لمدة أسبوعين.
رجيم أتكينز
6. النظام الغذائي منخفض الدهون للغاية
النظام الغذائي قليل الدسم يحد من استهلاكك للدهون إلى أقل من 10٪ من السعرات الحرارية اليومية بشكل عام ، يوفر النظام الغذائي قليل الدسم حوالي 30٪ من السعرات الحرارية على شكل دهون، وتكشف الدراسات أن هذا النظام الغذائي غير فعال لفقدان الوزن على المدى الطويل، ويعتمد النظام الغذائي في الغالب على الخضروات وتناول كمية محدودة من المنتجات الحيوانية.