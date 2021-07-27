شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أنظمة غذائية لفقدان الوزن.. منها رجيم الباليو وتناول الأطعمة منخفضة الدهون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من الأنظمة الغذائية لفقدان الوزن، ويركز بعضها على تقليل شهيتك، بينما يقيد البعض الآخر السعرات الحرارية أو الكربوهيدرات أو الدهون، الحقيقة هي أنه لا يوجد نظام غذائي واحد هو الأفضل للجميع وما يناسبك قد لا يعمل مع شخص آخر، وهنا أكثر 6 أنظمة غذائية شيوعا لفقدان الوزن وفقا لموقع "healthline"