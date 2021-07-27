5 نصائح تساعدك على إنقاص الوزن.. منها الصيام المتقطع

2. اشرب القهوة

القهوة عالية الجودة مليئة بمضادات الأكسدة ويمكن أن يكون لها العديد من الفوائد الصحية، وتشير الدراسات إلى أن الكافيين الموجود في القهوة يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي بنسبة 3-11٪ ويزيد من حرق الدهون بنسبة تصل إلى 10-29٪.

3. اشرب الشاي الأخضر

للشاي الأخضر أيضا العديد من الفوائد ، من بينها فقدان الوزن، على الرغم من أن الشاي الأخضر يحتوي على كميات صغيرة من الكافيين ، إلا أنه غني بمضادات الأكسدة القوية التي تسمى بمضادات الاكسدة ، والتي يعتقد أنها تعمل بشكل تآزري مع الكافيين لتعزيز حرق الدهون.