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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح تساعدك على إنقاص الوزن.. منها الصيام المتقطع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - على مدار السنين، ربما تكون قد سمعت عن النصائح لفقدان الوزن سواء كان ذلك بشرب عصير الكرفس كل يوم أو استبدال وجباتك بـ "بسكويت"لإنقاص الوزن، وغالبا ما يتم الترويج لهذه النصائح من قبل أشخاص ليس لديهم أي خبرة ، لكن هناك أيضا الكثير من الاقتراحات والأبحاث المعتمدة من خبراء الصحة العامة بالولايات المتحدة وفقًا لما ذكره موقع healthline.
1. اشرب الماء خاصة قبل الوجبات
شرب الماء يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن وهذا صحيح، يمكن أن يعزز شرب الماء عملية التمثيل الغذائي بنسبة 24-30٪ خلال فترة تتراوح من 1 إلى 1.5 ساعة ، مما يساعدك على حرق السعرات الحرارية.
2. اشرب القهوة
القهوة عالية الجودة مليئة بمضادات الأكسدة ويمكن أن يكون لها العديد من الفوائد الصحية، وتشير الدراسات إلى أن الكافيين الموجود في القهوة يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي بنسبة 3-11٪ ويزيد من حرق الدهون بنسبة تصل إلى 10-29٪.
3. اشرب الشاي الأخضر
للشاي الأخضر أيضا العديد من الفوائد ، من بينها فقدان الوزن، على الرغم من أن الشاي الأخضر يحتوي على كميات صغيرة من الكافيين ، إلا أنه غني بمضادات الأكسدة القوية التي تسمى بمضادات الاكسدة ، والتي يعتقد أنها تعمل بشكل تآزري مع الكافيين لتعزيز حرق الدهون.
4. جرب الصيام المتقطع
الصيام المتقطع هو نمط أكل شائع يتنقل فيه الناس بين فترات الصيام والأكل، تشير الدراسات قصيرة المدى إلى أن الصيام المتقطع فعال في إنقاص الوزن مثل التقييد المستمر للسعرات الحرارية، بالإضافة إلى ذلك ، قد يقلل من فقدان كتلة العضلات المرتبطة عادة بالوجبات الغذائية منخفضة السعرات الحرارية.
الصيام المتقطع
5. قلل من السكر المضاف
السكر المضاف هو أحد أسوأ المكونات في النظام الغذائي الحديث، معظم الناس يستهلكون الكثيرمن السكر، وتشير الدراسات إلى أن استهلاك السكر يرتبط ارتباطا وثيقا بزيادة خطر الإصابة بالسمنة، بالإضافة إلى حالات تشمل مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب.