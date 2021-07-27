شكرا لقرائتكم خبر عن أيهما أفضل تناول اللوز بقشره أم المنقوع؟.. تعرف على الفوائد والأضرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اللوز ضروري للغاية لجسم الإنسان لأنه يوفر الكثير من الفوائد الغذائية، من خفض مستوى الكوليسترول إلى الحفاظ على صحة القلب، لذلك يجب أن يكون اللوز بالتأكيد جزءًا من نظامك الغذائي، ولكن ما هي الطريقة الصحيحة لتناول اللوز؟ هل الأفضل تناوله مقشر أم غير المقشر؟، وهو ما يوضحه التقرير المنشور بموقع "تايمز أوف انديا".

تناول اللوز بقشره

تمت مناقشة هذا الموضوع لفترة طويلة جدًا والإجابة هي أنه يمكنك تناول اللوز مع القشرة، فمن الآمن تمامًا عدم تقشير اللوز، حيث يستهلك الكثير من الناس اللوز المنقوع في الصباح، في حين أن تناول اللوز غير المقشر والمبلل قد يكون صحيًا ولكنه ليس مغذيًا أكثر من تناوله بقشرته.



اللوز

فوائد تناول اللوز مع القشرة

قشرة اللوز غنية بالألياف بسبب وجود مادة البوليفينول، كما أنها تعمل كعامل وقائي ضد أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان، ولقد وجدت العديد من الدراسات تأثير مادة البوليفينول الموجودة فى قشر اللوز والتى تمنع أكسدة الكوليسترول، كما يُعتقد أيضًا أن تناول اللوز يوميًا قد يخفض مستويات الكوليسترول الضار المؤكسد.



اللوز المنقوع

ووفقًا لأراء خبراء التغذية يُفضل تناول اللوز بقشره لأنه غني بالألياف وبالتالي يساعد في الهضم، ولكن لا ينصح كبار السن بتناول اللوز بقشره وأيضًا الأشخاص الذين يعانون من عسر لهضم نظرًا لاحتواء قشر اللوز على مادة التانين التى لا تهضم بسهولة، كما يجب مراعاة تناول اللوز بشكل عام باعتدال لاحتوائه على السعرات الحرارية حتى لا يتسبب بزيادة الوزن.

فى المقابل، يقدم اللوز المنقوع أيضًا فوائد صحية للجسم فى حال تناوله بشكل يومي، مثل سلاسة عمل المخ كما يعالج الإمساك ويغذي البشرة ومفيد جدًا للسيدات الحوامل.