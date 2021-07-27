شكرا لقرائتكم خبر عن الفوائد الصحية للبرقوق.. يُحسن عمل الدورة الدموية ويُعزز المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البرقوق فاكهة صيفية ملونة ولها العديد من الأنواع والأحجام المختلفة ولكن اللون الأكثر شيوعًا هو الأحمر، وبصرف النظر عن المذاق الرائع للبرقوق، فإنه يحتوي على العديد من الفوائد الصحية للجسم، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 6 فوائد صحية لتناول البرقوق: 1- يساعد في تحسين الدورة الدموية

يساعد وجود فيتامين ك والبوتاسيوم في البرقوق على امتصاص الحديد في جسم الإنسان، حيث تساعد كمية كافية من النحاس والحديد في تكوين خلايا الدم الحمراء التي تنقي الدم وتعزز الدورة الدموية، لذلك إذا كنت تعاني من نقص الحديد أو الأمراض المرتبطة بالدم فقم بتضمين البرقوق في نظامك الغذائي.

2- يساعد على الهضم

أصبحت مشاكل الهضم أكثر شيوعًا في العالم حاليًا، بسبب تعود معظم الناس على نمط حياة مستقر والتغذية غير السليمة، ويعد البرقوق مصدرًا ممتازًا للألياف الغذائية ومكونات مثل الإيزاتين والسوربيتول بما يساعد فى تنظيم عمل الجهاز الهضمي، حيث أن لكلا المكونين فى البرقوق تأثير الملين لذلك ينصح بتناوله للأشخاص الذين يعانون من الإمساك.



البرقوق

3- مفيد لصحة البشرة

تعمل مضادات الأكسدة الموجودة فى البرقوق جنبًا إلى جنب مع فيتامين C الموجودة فيه أيضًا على تعزيز صحة البشرة وجعلها متوهجة وأكثر نضارة، حيث تشير العديد من الأبحاث إلى أن الطعام الذي يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي يقلل من خطر ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة على الجلد.

4- تعزيز المناعة

نظرًا لأن البرقوق يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي، فهو يساعد في تقوية جهاز المناعة حيث يساعدك هذا الفيتامين على محاربة الالتهابات ويزيد من مقاومة الجسم ضد الأمراض والعدوى.

5- الحفاظ على صحة القلب

قد يساعد البرقوق في حماية قلبك من بعض المشاكل الصحية مثل السكتة الدماغية والنوبة القلبية لأنه يساعد على سيولة الدم في الشرايين.



البرقوق يحافظ على صحة العين

6- الحفاظ على صحة العين

يحتوي البرقوق على بيتا كاروتين وفيتامين سي اللذان يعتبران رائعين للحفاظ على صحة عينيك، كما أنه يمنع الإصابة بإعتام عدسة العين والضمور البقعي المرتبط بتقدم العمر.

كما يوفر البرقوق الحماية اللازمة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية على عينيك، وبالتالى يمكنك حماية صحة عينيك والحفاظ عليها من خلال دمج البرقوق في نظامك الغذائي اليومي.