نصائح تساعدك على الوقاية من سرطان القولون.. منها الرياضة وإنقاص الوزن

القاهرة - سامية سيد - سرطان القولون والمستقيم من الأمراض الشائعة ولا يعرف الكثيرون أن سرطان القولون يمكن الوقاية منه بعكس أنواع السرطانات الأخرى مثل: سرطان الثدى أو الرئة أو الدماغ، حيث لا يمكنك إزالة الاورام الحميدة التي يمكن أن تتحول لسرطان من أي من تلك الأعضاء كما يمكنك من الأمعاء الغليظة، في هذا التقرير نتعرف على طرق الوقاية من سرطان القولون والمستقيم، بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك".

ما هو سرطان القولون والمستقيم؟

سرطان القولون والمستقيم هو ورم خبيث يصيب بطانة الأمعاء الغليظة إنه أحد الأسباب الرئيسية للوفيات المرتبطة بالسرطان ولكنه أيضًا قابل للعلاج بدرجة كبيرة ويمكن علاجه عندما يكتشفه الأطباء في وقت مبكر.

طرق الوقاية من سرطان القولون والمستقيم

​الفحوصات المنتظمة

بدءًا من سن 45 عامًا، يجب أن يخضع الجميع لفحوصات منتظمة إما بعمل منظار القولون أو أحد اختبارات الفحص الأخرى الموصى بها وذلك عندما يبدأ خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم في الازدياد.

إذا كان سرطان القولون والمستقيم أو الأورام الحميدة السرطانية المتقدمة موجودة في عائلتك، فتحدث إلى طبيبك حول بدء الفحوصات في وقت مبكر مما هو موصى به بشكل عام.