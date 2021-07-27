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شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح تساعدك على الوقاية من سرطان القولون.. منها الرياضة وإنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سرطان القولون والمستقيم من الأمراض الشائعة ولا يعرف الكثيرون أن سرطان القولون يمكن الوقاية منه بعكس أنواع السرطانات الأخرى مثل: سرطان الثدى أو الرئة أو الدماغ، حيث لا يمكنك إزالة الاورام الحميدة التي يمكن أن تتحول لسرطان من أي من تلك الأعضاء كما يمكنك من الأمعاء الغليظة، في هذا التقرير نتعرف على طرق الوقاية من سرطان القولون والمستقيم، بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك".
ما هو سرطان القولون والمستقيم؟
سرطان القولون والمستقيم هو ورم خبيث يصيب بطانة الأمعاء الغليظة إنه أحد الأسباب الرئيسية للوفيات المرتبطة بالسرطان ولكنه أيضًا قابل للعلاج بدرجة كبيرة ويمكن علاجه عندما يكتشفه الأطباء في وقت مبكر.طرق الوقاية من سرطان القولون والمستقيم
الفحوصات المنتظمة
بدءًا من سن 45 عامًا، يجب أن يخضع الجميع لفحوصات منتظمة إما بعمل منظار القولون أو أحد اختبارات الفحص الأخرى الموصى بها وذلك عندما يبدأ خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم في الازدياد.
إذا كان سرطان القولون والمستقيم أو الأورام الحميدة السرطانية المتقدمة موجودة في عائلتك، فتحدث إلى طبيبك حول بدء الفحوصات في وقت مبكر مما هو موصى به بشكل عام.
تناول أطعمة صحية
تناول المزيد من الفواكه والخضروات وخبز الحبوب الكاملة والحبوب والمكسرات والبقوليات، حيث ترتبط هذه الأطعمة بانخفاض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان ويمكن أن تساعدك في الحصول على وظيفة أمعاء صحية.
قلل من تناول اللحوم الحمراء واللحوم عالية الدهون أو المصنعة، والتي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون.
تحقق من مؤشر كتلة الجسم (BMI) بانتظام، حيث يزداد خطر الإصابة بسرطان القولون إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة ويمكن أن يضعك مؤشر كتلة الجسم البالغ 25 أو أعلى في منطقة الخطر.
تمارين رياضية أو نشاط بدنىمارس تمارين متوسطة الشدة لمدة 30 دقيقة على الأقل خمسة أيام في الأسبوع سيساعدك هذا في الحفاظ على وزن صحي والبقاء بعيدًا عن الإجهاد، مما قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان من أمثلة التمارين المعتدلة الشدة بالنسبة لشخص بالغ يتمتع بصحة جيدة: المشي السريع. ابتعد عن التدخينبالإضافة إلى العديد من المخاطر الصحية الأخرى، يزيد التدخين من خطر الإصابة بسرطان القولون ، لذا اتخذ خطوات للإقلاع عنه على الفور.