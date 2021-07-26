دراسة صادمة: خمس الأمريكيين أصيبوا بفيروس كورونا حتى هذا الشهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف بحث نشرته الأكاديمية الوطنية للعلوم بأمريكا أن نحو 20% من الأمريكيين أصيبوا على الأرجح بفيروس كورونا حتى 7 مارس/ آذار الماضي.

ويعد هذا العدد أكثر من ضعف العدد البالغ 29 مليون شخص المسجل رسميا في ذلك الحين.

وبناء على "إطار العمل الإحصائي" الذي وضعه علماء جامعة واشنطن، أصيب نحو 65 مليون أمريكي بالفيروس حتى 7 مارس/ آذار.

وقال الفريق إنهم كانوا يسعون إلى "تقديم صورة واضحة عن انتشار كوفيد-19 نظرا لأن الوصول إلى الاختبار والرغبة في الخضوع للاختبار يختلفان حسب المكان".

وتظهر الأرقام الرسمية ليوم الأحد تسجيل نحو 34.3 مليون حالة إصابة فضلا عن 608 آلاف و403 حالات وفاة بعد الإصابة بالفيروس، وفقا للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.