اليونان تبدأ تطعيم الفئة العمرية من 12-15 عاماً في أغسطس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير الصحة اليوناني فاسيليس كيكيلياس، الإثنين، أن بلاده ستوسع حملة التلقيح ضد كورونا لتشمل الفتيان الذين تراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً اعتباراً من أغسطس/آب، مشيراً إلى أنها ستكون اختيارية.

وكانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا قد وافقت بالفعل على تطعيم هذه الفئة العمرية.

وقال ماريوس ثيمستوكليوس، الأمين العام للصحة في مؤتمر صحفي إن "المنصة المخصصة للقصّر الذين تراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً ستفتح في 30 يوليو/تموز".

من جهتها، أشارت ماريا تيودوريدو، رئيسة لجنة التطعيم في اليونان إلى أنه تم مؤخراً تسجيل "زيادة كبيرة في عدد الإصابات بين الأطفال والمراهقين".

وأضافت أن "العدوى المستمرة بين الأطفال ستؤدي إلى ظهور نسخ متحورة جديدة من فيروس كورونا".

يأتي قرار تطعيم القصر فيما تشهد اليونان زيادة جديدة في عدد الإصابات بفيروس كورونا وخصوصاً بالمتحورة "دلتا".

وتم تحديد حوالي 30 ألف موعد لتطعيم المراهقين الذين تراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً، بحسب وزارة الصحة.

وقال كيكيلياس عبر قناة تلفزيونية محلية: "عليهم جميعاً الذهاب لأخذ اللقاح حتى خلال الصيف"، مؤكداً أن نسبة الأشخاص الذين تلقوا اللقاح ممن هم في المستشفى بحالة حرجة بلغت "أقل من 10%".

ومطلع يوليو/تموز، أقر البرلمان اليوناني مشروع قانون يُلزم مقدمي الرعاية والعاملين في دور المسنين أخذ اللقاح.

ويتعين عليهم القيام بذلك قبل 16 أغسطس/آب، وبحلول الأول من سبتمبر/أيلول بالنسبة لمقدمي الرعاية في القطاع الخاص والحكومي، ويواجه الممتنع الخضوع لإجازة غير مدفوعة الأجر.

وفي الربيع، أعلنت الحكومة أن الاولوية ستكون لتطعيم سكان جزر البلاد من أجل الموسم السياحي، لضمان سلامة السكان والسياح.

وتم تطعيم سكان عشرات الجزر بشكل كامل، لكن نسبة كبيرة من العاملين في قطاع السياحة لا يزالون مترددين، بحسب السلطات اليونانية.

فبما وُضعت جزيرة ميكونوس في حالة تأهب أحمر مطلع يوليو/تموز مع تدابير جديدة، بينها إعادة فرض حظر التجول، ورفعت هذه الإجراءات الإثنين.

وتم تحصين نحو 5.5 ملايين شخص من بين 10.7 ملايين في اليونان بشكل كامل، بحسب البيانات الرسمية.