شكرا لقرائتكم خبر عن هل شرب القهوة يقي من الإصابة بأمراض شرايين القلب؟.. استشاري يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح استشاري طب القلب والشرايين الدكتور خالد النمر، مدى علاقة شرب القهوة بالإصابة بأمراض شرايين القلب.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إنه ليس هناك دليل علمي محكم يثبت او ينفي أن تناول القهوة بكميات معتدلة يحمي أو يسبب أمراض شرايين القلب.

وأوصى بالاستمتاع بالقهوة ولكن لا يتجاوز ذلك ٨ فناجيل عربي أو ٣ أكواب قهوة أمريكية في اليوم الواحد(تقريبا ٣٠٠ ملغ).