مجدداً.. حظر تجول جزئي في ليبيا لمواجهة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعادت السلطات الليبية، الإثنين، فرض حظر تجول جزئي لمدة أسبوعين على مدن غرب ووسط البلاد لمواجهة تفشي الإصابات بـ"كوفيد-19".

وأوضحت الحكومة الليبية في بيان أن رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة أقر قراراً يقضي بفرض حظر التجول يومياً لمدة أسبوعين في مدن الغرب (طرابلس والساحل والجبل الغربي) إلى جانب المنطقة الوسطى، ابتداء من الثلاثاء من الساعة الـ6 مساء حتى الـ6 من صباح اليوم التالي بالتوقيت المحلي.

ولا يسري الحظر على مدن شرق وجنوب البلاد، إذ تعتبرها السلطات الصحية ذات طبيعة مستقرة على المستوى "الوبائي".

وبموجب حظر التجول تقفل جميع الأنشطة التجارية، بما فيها المقاهي والنوادي والمتنزهات والحدائق، باستثناء القطاعات ذات الطابع الصحي والأمني.

وتواصل ليبيا للأسبوع الخامس توالياً تسجيل إصابات يومية بفيروس كورونا.

وأعادت الحكومة مطلع يوليو/تموز الجاري فرض حزمة من القيود والإجراءات الصارمة الاحترازية لمواجهة تصاعد الإصابات، بينها وقف الدراسة موقتاً وحظر استخدام وسائل النقل العام.

وشملت التدابير أيضاً خفض نسبة العاملين في القطاعين الحكومي والخاص إلى 25% من إجمالي العاملين.

كما أطلقت السلطات الصحية، السبت، حملة وطنية كبرى للتطعيم الميداني في العاصمة وعدد من مدن غرب البلاد.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الإثنين، تسجيل 3512 إصابة جديدة ووفاة 23 مصاباً، إلى جانب تعافي 866 مصاباً، وهي حصيلة الساعات الـ24 الماضية.

وتخطى إجمالي الإصابات في ليبيا 236 ألفاً، فيما بلغ عدد المتعافين أكثر من 187 ألفاً، والوفيات 3398، أما عدد متلقي اللقاح فتخطى نصف مليون.

وفي 8 يوليو/تموز، قررت ليبيا إغلاق حدودها مع تونس وتعليق الرحلات الجوية بين البلدين لمدة أسبوع يمدد تلقائياً حتى إشعار آخر، بسبب "تفاقم الحالة الوبائية" على الأراضي التونسية.

وحذر بدر الدين النجار، مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا من الحال الوبائية "الحرجة" في البلاد.