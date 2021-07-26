إسرائيل تبحث إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا لهذه الفئة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤول صحي اليوم، الإثنين، إن إسرائيل تبحث إعطاء جرعة ثالثة من لقاح "فايزر/بيونتك" ضد كورونا للمسنين حتى قبل صدور موافقة من إدارة الدواء والغذاء الأمريكية، وذلك للمساعدة في مكافحة تفش سلالة "دلتا".

وتبحث السلطات الأمريكية وسلطات الاتحاد الأوروبي ما إذا كانت هناك حاجة لجرعات تعزيزية من اللقاح لمجموعات بعينها معرضة لخطر الإصابة بالمرض بشكل أكبر.

وقال المدير العام لوزارة الصحة ناتشمان آش في مؤتمر للصحة استضافه موقع "واي-نت" الإخباري: "هذه معضلة كبرى، القرار يقع على عاتقنا عندما لا يكون لدينا دعم من العالم، وهو قرار شديد التعقيد".

وأضاف: "من ناحية نريد أن نطمئن إلى أن الإجراء آمن وفعال والاعتماد على بياناتنا لمعرفة ما إذا كان هناك بالفعل تراجع في المناعة لكن من ناحية أخرى هناك تفش ونريد وقفه".

وتسعى "فايزر" للحصول على تفويض طارئ من السلطات الأمريكية لجرعة ثالثة من لقاحها للوقاية من المرض، وقالت إنه قد يساعد في الحفاظ على مستويات أعلى من المناعة. وبدأت إسرائيل طرح جرعات تعزيزية لمن لديهم حالات تضعف مناعتهم اعتباراً من يوليو/تموز لكن على أساس بحث كل حالة على حدة.

وقالت جيريكا بيتس، المتحدثة باسم "فايزر" في بيان: "نتوقع أن نتمكن من نشر المزيد من البيانات الحاسمة عن برنامجنا للجرعات التعزيزية وسوف نقوم بمشاركة كل المعلومات التي تتجمع لدينا في إطار مناقشات جارية مع (إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ووكالة الأدوية الأوروبية) وسلطات أخرى تنظيمية في الأسابيع المقبلة".

وأشار آش إلى أن القرار بشأن الجرعة الثالثة للمسنين سيتم اتخاذه خلال الأسابيع المقبلة، موضحاً أنه سيسري على الأرجح لمن تفوق أعمارهم الستين أو السبعين من العمر وهي أول مجموعة عمرية حصلت على اللقاح عندما بدأت إسرائيل حملة التطعيم في ديسمبر/كانون الأول.

وحصل نحو 60% من سكان إسرائيل البالغ عددهم نحو 9.3 مليون نسمة على اللقاح واختار نحو 5 من لهم الحق فيه عدم تلقيه.

وهناك نحو مئة إصابة بالمرض تعاني من أعراض خطيرة في المستشفيات، فيما يقف معدل الحالات اليومية المؤكدة عند ألف تقريباً.