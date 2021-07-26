شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينسى المصابون بالزهايمر تفاصيل حياتهم.. وما هى الذكريات المفقودة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض الزهايمر هو نوع من الخرف التنكسي العصبي الذي يؤثر على الذاكرة، وقد يكون انخفاض الذاكرة الدلالية مؤشرًا على مرض الزهايمر، وقد فحص الباحثون أنواعًا مختلفة من فقدان الذاكرة المرتبط بالخرف.

يبث مرض الزهايمر الخوف في نفوس الناس من عدم القدرة على تذكر تفاصيل حياتهم حتى البسيطة منها، ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية قام باحثون في مختبر علم النفس العصبي للشيخوخة في مركز الأبحاث التابع للمعهد الجامعي في مونتريال الكندية بدراسة أنواع الذكريات التي ينساها مريض الزهايمر عند الإصابة به.

ويؤثر مرض الزهايمر على الذاكرة لكن الذاكرة ليست كيانًا واحدًا، مثل سلة تتراكم فيها كل ذكرياتنا معًا، لذلك من المهم أن ندرك أن هناك أنواعًا مختلفة من الذاكرة ، ومدى تأثرها بمرض الزهايمر.

الذاكرة العرضية

نوع واحد من الذاكرة يتضمن الذكريات الشخصية للأحداث التي عشناها منذ سنواتنا الأولى.

تشبه إلى حد ما ألبوم الصور ، تتضمن الذاكرة العرضية أشياء مثل ذكريات طفولتنا ، والمرة الأولى التي انتقلنا فيها، وأفضل عطلة لنا، ولكن أيضًا ما فعلناه في عطلة نهاية الأسبوع الماضية وما تناولناه على الإفطار هذا الصباح.

هذه هي الذكريات التي من أجل استرجاعها إلى السطح ، تتطلب منا القيام بنوع من "الرحلة الذهنية" في الوقت المناسب لوضع أنفسنا في سياق الحدث الذي عشناه: متى كان؟ أين كنا؟ مع من؟

الذاكرة الدلالية

على عكس الذاكرة العرضية ، تجمع الذاكرة الدلالية ذكريات لا تحتاج إلى إعادة تنشيط من خلال وضعها في سياقها نحن نشير هنا إلى المعرفة العامة حول العالم الخارجي، والتي لا ترتبط بمكان أو وقت معين.

مناطق دماغية منفصلة

يرتبط هذان النوعان من الذاكرة ارتباطًا وثيقًا في حياتنا اليومية لكي نكون قادرين على العمل ، يتعين علينا باستمرار الاعتماد على ذكرياتنا العرضية والدلالية ، مع ترميز الذكريات العرضية والدلالية الجديدة باستمرار.

على الرغم من حقيقة أنهما مرتبطان ، إلا أن هذين النوعين من الذاكرة مدعومان بمناطق متميزة جزئيًا في الدماغ يتضمن إنتاج ذكريات الأحداث الماضية (المتعلقة بالذاكرة العرضية) الحُصين ، وهي هياكل في الفص الصدغي الإنسي الموجود في منتصف الدماغ ، وكذلك الفص الجبهي ، الذي يضع هذه الذكريات في سياقها.

من ناحية أخرى ، تتضمن ذكريات المعرفة العامة (المتعلقة بالذاكرة الدلالية) المناطق المجاورة للحصين، وهي الهياكل الموجودة حول الحصين والجزء الأمامي من الفص الصدغي (القطبين الصدغيين).

الذكريات التى تنسى عند الإصابة بالزهايمر

عادةً ما يرتبط مرض الزهايمر بانخفاض الذاكرة العرضية، ويشكو المرضى من أنهم لا يستطيعون تذكر الأحداث التي مروا بها أو المحادثات التي مروا بها أو الأشياء التي فعلوها غالبًا ما يتم اختبار هذا النوع من الذاكرة في علم النفس العصبي عند تقييم الخرف ، وهو أيضًا هذا النوع من الذاكرة الذي تمت دراسته في الغالبية العظمى من الأبحاث التي يتم إجراؤها حول مرض الزهايمر.

وتظهر الدراسات الحديثة أنه في تطور مرض الزهايمر، تتأثر الذاكرة الدلالية أولاً كما يظهر المرضى انخفاضًا تدريجيًا في معرفتهم العامة.

الأعراض تظهر قبل 12 سنة

وفقًا لدراسة قيمت الوظائف الإدراكية المختلفة في عدة مئات من كبار السن ، فإن الأفراد الذين يصابون بمرض الزهايمر يبدأون في المعاناة من قصور في الذاكرة الدلالية لمدة تصل إلى 12 عامًا قبل تشخيص إصابتهم بالخرف وتحدث صعوبات الذاكرة الدلالية قبل نسيان الأحداث الماضية أو الارتباك المكاني والزماني أو فقدان المتعلقات الشخصية أو صعوبات الكلام.