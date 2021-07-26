شكرا لقرائتكم خبر عن "خد بالك" التعرض للشاشات لوقت طويل يصيبك بدوار الإنترنت.. تعرف على الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تفشى وباء فيروس كورونا تغيرت العادات اليومية وأصبح الجلوس في المنزل أمرا ضروريا لكن العمل منزليا بات يتطلب قضاء وقت طويل على شبكة الإنترنت والجلوس أمام الشاشات، و أبلغ العديد من الأشخاص عن شعورهم بالغثيان والدوار ، على غرار دوار الحركة ، عند النظر إلى هواتفهم المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر لفترة طويلة، ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية يقوم الباحثون بالتحقيق في سبب إصابة البعض بدوار الإنترنت وتقديم المشورة بشأن علاج الأعراض.

ويعتقد البعض أن هذا الشعور نتيجة للإرهاق أو إجهاد للعين من النظر إلى شاشتك لفترة طويلة ، إلا أنها في الواقع أعراض لحالة تسمى دوار الإنترنت.

ما هو دوار الإنترنت؟

يشير دوار الإنترنت إلى مجموعة من الأعراض التي تحدث في غياب الحركة الجسدية ، على غرار دوار الحركة، وتنقسم هذه الأعراض إلى ثلاث فئات: الغثيان والاختلالات الحركية للعين والارتباك العام وتتضمن الأعراض: إجهاد العين والتعب والصداع ، وإجهاد العصب الذي يتحكم في حركة العين.

ويمكن أن يظهر الارتباك على شكل دوخة ودوار وتتداخل العديد من أعراض الوخز عبر الإنترنت ، مثل صعوبة التركيز وعدم وضوح الرؤية، بين الفئات، يمكن أن تستمر هذه المشكلات لساعات وتؤثر على جودة النوم.

ويمكن أن يؤدي الواقع الافتراضي إلى مستويات شديدة من الغثيان تزداد مع مدة الاستخدام، كل هذا يمكن أن يجعل بعض التطبيقات والألعاب غير مستحبة للاستخدام للعديد من الأفراد.

لماذا تعد أعراض دوار الإنترنت خطيرة؟

بينما قد تبدو أعراض دوار الإنترنت غير مقلقة في البداية ، يمكن أن يكون لها آثار دائمة تصل إلى 24 ساعة بعد استخدام الجهاز قد لا يبدو هذا مشكلة كبيرة في البداية لكن هذه الأعراض المزمنة قد تؤثر على قدرتك على العمل بطرق قد تكون خطيرة.

على سبيل المثال ، يمكن أن تؤثر أعراض مثل الصداع الشديد أو إجهاد العين أو الدوخة على انتباهك، وإذا استمرت هذه الآثار الجانبية أثناء قيادة السيارة ، فقد يؤدي ذلك إلى وقوع حادث سيارة.