لصحة أفضل.. 5 أشياء مفيدة يجب أن تفعلها قبل الفطور

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 يوليو 2021 07:23 مساءً - منذ 3 ساعات

الساعات الأولى التي نبدأ بها يومنا يجب أن تكون بعيدة عن الأشياء السلبية التي قد تؤثر على صحتنا، وتساعدنا في قضاء بقية اليوم بأفضل حال.

ويقول الدكتور ليوناردو بيولاتو في هذا التقرير الذي نشرته مجلة ميخور كون سالود الإسبانية إن الإنسان كل يوم يواجه شتى أنواع التحديات والأعمال، مثل الوظيفة والمهام المنزلية والمسؤوليات الشخصية، ويبقى استهلال اليوم بطريقة منظمة واكتساب عادات صحية قبل الفطور من أفضل الطرق لقضاء يوم مملوء بالطاقة والإنتاجية.

وقدم بيولاتو النصائح الآتية للقيام بها قبل الفطور:

1- الاستيقاظ مبكرا

يبدو تنفيذ هذا القرار صعبا جدا لدى أغلب الناس، إلا أن الاستيقاظ المبكر يمكن أن يصبح أمرا روتينيا مع قليل من التدرب والإصرار، إذ إن جسمك بعد بضعة أسابيع من الاستيقاظ في الوقت نفسه يتعود ويعرف أن هذا هو الوقت المناسب.

2- تجنب النوم 5 دقائق إضافية

كثيرون عندما يرن المنبه في الصباح يضغطون على زر التنبيه لتأخير الموعد 5 دقائق إضافية، ويقررون مواصلة النوم، ولكن هذه العادة تعدّ غير صحية بتاتا، إذ إن العودة إلى النوم مجددا تعني الدخول في دورة نوم جديدة، وهذا يسبب شعورا بالنعاس في بقية اليوم.

3- شرب الماء

يعدّ ترطيب الجسم قبل الفطور خطوة مهمة وصحية، تؤدي إلى تعزيز عمل الكلى كما أنها تحسن مرونة الجلد وتمنع الإمساك، ويفضل بعض الناس إضافة الليمون إلى الماء قبل شربه.

4- الرياضة

وتعدّ ممارسة النشاط البدني على رأس النصائح التي يقدمها الأطباء، فالخروج من المنزل للركض، أو القيام بتمارين الأيروبيك، أو التوجه نحو صالة الرياضة كلها أنشطة تساعد على حرق السعرات الحرارية وتنشيط الجسم.

5- التأمل أو اليوغا

هذا النشاط يمكن أن يعوض أو يعزز التمارين الرياضة، وينصح بممارسة اليوغا أو التأمل مدة 15 أو 20 دقيقة من أجل الاسترخاء، وهذا يمكّن من التخلص من الضغوط وخفض مستوى التوتر في الجسم، وتحسين أداء الإنسان في التعامل مع المشاكل لاحقا.