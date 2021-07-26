شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الطريقة الصحيحة لتشجيع الأطفال على تناول الطعام الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبذل الوالدان جهدًا مستمرًا لغرس عادة تناول الفواكه والخضروات في أطفالهم، وقد كشفت دراسة بحثية جديدة أجراها باحثون بجامعه إلينوي الأمريكية، عن أنه يمكن أن يساعد إدخال فترات استراحة غداء أطول على تشجيع أطفالك على تناول المزيد من الفواكه والخضراوات والطعام الصحى.

ووفقا لتقرير لموقع time now news ، يُعد إدخال عادات الأكل الصحية أثناء الطفولة أمرًا ضروريًا لضمان الصحة أثناء مرحلة البلوغ وتوضح الدراسة في جامعة إلينوي كيف يمكن أن تشجع فترات استراحة الغداء أطفالك على تناول المزيد من الفواكه والخضروات.

وقالت ميليسا بفلوج بريسكوت، الأستاذة المساعدة بقسم علوم الغذاء والتغذية البشرية ومؤلفة الدراسة: "عشر دقائق من الجلوس على الغداء أو أقل أمر شائع جدًا قد يكون وقت الغداء المحدد وقتًا أطول، ولكن يتعين على الطلاب الانتظار في الطابور للحصول على طعامهم وأحيانًا تتم مشاركة فترات الغداء مع فترات الراحة وهذا يعني أن مقدار الوقت الذي يتعين على الأطفال فيه تناول وجباتهم أقل بكثير من الوقت المحدد ".

وأضافت: "خلال فترات الغداء القصيرة ، تناول الأطفال كميات أقل بكثير من الفاكهة والخضروات من وجبتهم ، بينما لم يكن هناك فرق كبير في كمية المشروبات أو المقبلات التي تناولوها فمن المنطقي أنك قد تأكل جزء الوجبة التي تبحث عنها إلى الأمام أولاً ، وإذا كان هناك وقت كافٍ ، فقد تتناول العناصر الأخرى ولكن إذا لم يكن هناك وقت كافٍ، فلن تتناول الفواكه والخضروات".

فيما يلي بعض النصائح حول غرس عادات الأكل الصحية لدى الأطفال:

قم بجدولة وجباتك مع وجباتهم حتى تحصل على فرصة لتناول الطعام معًا: قد يساعد ذلك في جعل الوجبات أكثر متعة، يمكنك الإبداع وتقطيع الخضار والفواكه بأشكال مرحة أو مزجها في العصائر والعصائر لجعل الوجبة ممتعة وممتعة.

لا تكن قاسيًا على أطفالك وحاول أن تكون عطوفًا ولطيفًا مع سلوكهم: غالبًا ما تستغرق عادات الأكل وقتًا لتطويرها.

الإفطار من أهم الوجبات في اليوم فهو الوجبة الأولى في اليوم ويوفر الطاقة والتغذية لنصف يوم: تأكد من أن أطفالك لا يفوتون وجبة الإفطار.

شجع أطفالك على تناول وجبات مطبوخة في المنزل أكثر من الوجبات الجاهزة: لجعل العملية ممتعة ، يمكنك محاولة إشراك أطفالك في الطهي.

تجنب التصلب الشديد في مواعيد تناول الوجبات: السماح باستهلاك معتدل من الأطعمة غير الفواكه والخضروات والوجبات المطبوخة في المنزل سيساعد في القضاء على مشكلة الرتابة.