حرق دهون الاعياد بوصفة الشوربة الصيفية الباردة 

بيروت - نادين محمد - تظهر الحاجة الى حرق الدهون بعد كل مناسبة وخصوصاً بعد الاعياد. فخلال ايامها يتم تناول كل شيء، من الاطعمة الجاهزة التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون الى الحلويات الغنية بالسكر والدسم وغير ذلك. كما تتوقف الكثيرات عن ممارسة التمارين الرياضية. وفي حال كانت اجازة العيد طويلة الى حد ما فإن هذا يؤدي حتماً الى زيادة الوزن. ولهذا يصبح حرق دهون الاعياد امراً ضرورياً جداً. وهو ما يمكن التوصل اليه من خلال اعتماد نظام غذائي وحياتي صحي ومتوازن. كذلك يمكن الاستفادة من تناول وصفة شوربة صيفية باردة.

فوائد شوربة الخيار والكمون لنسف الدهون



تظهر لدى الكثيرات الحاجة الملحة الى حرق الدهون بعد الاعياد. ولهذا ينصح باعتماد رجيم شوربة الخيار والكمون. فهو ينطوي على الكثير من الفوائد الصحية.

- يشكل الماء نسبة 90% من مكونات الخيار. ولهذا فإن تناوله يساهم في تنقية الجسم من السموم والفضلات الضارة.

- يحتوي على نسبة مرتفعة من البوتاسيوم وعلى القليل من الصوديوم. وهذا يعني انه لا يسبب احتباس الماء في الجسم.

- يساهم تناوله في الحد من الشعور بالجوع والرغبة في الاكل وخصوصاً في الفترة الفاصلة بين الوجبات الاساسية.

- يحتوي على نسبة مرتفعة من الالياف التي تعزز عملية المرور المعوي وتحفز الهضم. كما انها تساعد الجسم على التخلص من الكوليسترول الضار ومن الدهون الثلاثية. ولهذا من المهم تناوله كوجبة خفيفة واستخدامه في صنع شوربة باردة.



كيفية تحضير شوربة الخيار لتخسيس الوزن



من السهل جداً تحضير هذه الشوربة الباردة التي تساعد على التخسيس من خلال تفتيت الدهون الضارة التي تتجمع في مناطق الجسم المختلفة.

المقادير

حبة خيار

رشة من الكمون

ثمرة تفاح اخضر متوسطة الحجم

ثمرة كيوي متوسطة الحجم

شرحات بصل اخضر رفيعة

كمية كافية من الملح

1 تغسل حبة الخيار جيداً وتقطع.

2 تغسل حبة التفاح جيداً وتقطع.

3 توضع كل المكونات مع القليل من الماء ورشة ملح وفلفل في الخلاط وتخفق جيداً الى ان يتم الحصول على مزيج متجانس.

ومن الافضل تناول هذه الشوربة خلال وجبة العشاء مع الحرص على اعتماد نظام غذائي صحي خال من الدهون الضارة والسكر ومع ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم.



شوربة الفجل الباردة للتنحيف



من الممكن ايضاً، من اجل حرق دهون الاعياد في اي وقت من السنة، تناول شوربة الفجل الباردة.

المقادير

700 غ من الفجل وردي اللون

كوبان من اللبن الزبادي قليل الدسم

ملعقتا طعام من زيت الزيتون الطبيعي

باقة صغيرة من البقدونس

القليل من الملح والفلفل الحلو

الطريقة

1 تنظف حبات الفجل وتغسل جيداً وتقطع الى شرحات دائرية.

2 توضع في الخلاط ويضاف اليها اللبن الزبادي والبقدونس المغسول والمفروم وزيت الزيتون.

3 يضاف الملح والفلفل وتخفق المكونات جيداً.

4 توضع الشوربة في الثلاجة ومن المهم تناولها مساء كوجبة عشاء يومياً. فهي تساهم في حرق الدهون التي تتراكم في الجسم عادة بعد الاعياد كما انها تعتبر وجبة صحية غنية بالمكونات والعناصر الاساسية.



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