إضغطي على هذه النقاط في راحة يدك وتخلصي من هذه الآلام

بيروت - نادين محمد - لا يعلم الكثيرون أنه يمكن التخلص من الكثير من الأوجاع والمشكلات الجسدية المزعجة والاضطرابات التي تؤثر سلباً على الصحة من خلال الضغط على مناطق أخرى من الجسم. وينطبق هذا على راحة اليد التي تتضمن بعض النقاط المهمة ومنها نقطة قاعدة الإبهام ونقاط الأصابع ونقطتا أسفل اليد ونقطة وسطها. فمن خلال الضغط على كل منها يصبح تخفيف الأوجاع سهلاً وممكناً.

1- نقطة قاعدة الإبهام

من خلال الضغط على هذه النقطة يمكن التخلص من مشكلات صحية مثل السعال، ضيق التنفس واضطرابات الغدة الدرقية. يمكن فعل ذلك في حال ظهرت المشكلة في ساعات الليل المتأخرة ولم يكن بالإمكان زيارة الطبيب فوراً.

2- نقطة الإبهام

يمكن الضغط على هذه النقطة للتخلص من مشكلات مزعجة جداً، نفسية وجسدية، مثل الاكتئاب والقلق والأرق. إضافة إلى أوجاع المعدة والصداع وبعض مشكلات البشرة السطحية.

3- نقطة السبابة

في حال الضغط على هذه النقطة يمكن التخلص من مشكلات مثل اضطراب وظيفة الكلى وآلام المثانة والشعور بعدم الارتياح النفسي وألم العضلات وأوجاع الأسنان.

4- نقطة الوسطى

يساعد الضغط على هذه النقطة على التخلص من مشكلات كثيرة مثل التوتر والعصبية المفرطة وألم الصداع والتشنجات الناتجة عن الدورة الدموية. كما أنه يحفز الدورة الدموية ويساهم في تقوية البصر.

5- نقطة البنصر

يمكن الضغط على هذه النقطة المساعدة على علاج مشكلات الرئتين واضطرابات القولون العصبي ومشكلات الجهاز الهضمي وضيق التنفس. كما أنه يخلص من التفكير السلبي.

6- نقطة الخنصر

يساعد الضغط على هذه النقطة على تنظيم عمل الأمعاء والقلب. كما أنه يحدّ من احتمال حدوث مشكلة تكون الغازات المسببة لانتفاخ البطن، فضلاً عن ألم الحنجرة وأوجاع العظام.

7- نقطة أسفل اليد (إلى اليمين)

يمكن الضغط على هذه النقطة إعادة التوازن إلى مستوى السكّر في الدم وعلاج المشكلات المرتبطة بالمرارة.

8- نقطة أسفل اليد (يسار)

في حال الضغط على هذه النقطة يسهل علاج أعراض مزعجة مثل تلك الناتجة عن اضطرابات الغدة الدرقية إضافة إلى تحسين عمل القلب. كما يمكن من خلال ذلك تحقيق التوازن على مستوى الهرمونات.

9- نقطة وسط اليد

يسهّل الضغط عليها الحدّ من حدوث المشكلات الهضمية وألم البطن.

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