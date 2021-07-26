كورونا في ليبيا.. 3512 إصابة جديدة و23 وفاة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الإثنين، تسجيل 3512 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و866 حالة شفاء، و23 وفاة خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 1181 إصابة و235 حالة شفاء، فيما لم تشهد أية حالات وفاة.





وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 236 ألفاً و961 شخصاً، بينهم 46 ألفاً و342 حالة نشطة، ووفاة 3398 شخصاً.

وحذر المركز من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، في الفترة الأخيرة في ليبيا، مشيراً إلى أن معدل إيجابية الحالات بلغ 15% من العينات المسحوبة.