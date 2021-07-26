شكرا لقرائتكم خبر عن أين يوجد العصب الحائر وكيف يشخص الطبيب الأعراض الناتجة عن تلفه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوجد 12 من الأعصاب القحفية في الجسم، وهى الأعصاب التى تساعد على ربط الدماغ بمناطق أخرى من الجسم، مثل الرأس والرقبة والجذع، ومن بين هذه الأعصاب العصب الحائر أو المبهم وهو أطول عصب قحفي يمتد على طول الطريق من جذع الدماغ إلى جزء من القولون، فى سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على العصب الحائر وكيفية تشخيص الأمراض الناتجة عنه، بحسب موقع "Health line".



العصب الحائر

وظائف العصب الحائر فى جسم الانسان

تنقسم الوظائف الحسية للعصب الحائر إلى عنصرين: حسية وحركية

تشمل الوظائف الحسية للعصب المبهم ما يلي:

-توفير معلومات الإحساس الجسدي للجلد خلف الأذن والجزء الخارجي من قناة الأذن وأجزاء معينة من الحلق

-توفير معلومات الإحساس للحنجرة والمريء والرئتين والقصبة الهوائية والقلب ومعظم الجهاز الهضمي

-يلعب دورًا في الإحساس بالتذوق بالقرب من جذر اللسان

تشمل الوظائف الحركية للعصب المبهم ما يلي:

-تحفيز العضلات في البلعوم والحنجرة والحنك الرخو، وهي المنطقة اللحمية بالقرب من مؤخرة سقف الفم.

-تنشيط عضلات القلب حيث يساعد على خفض معدل ضربات القلب أثناء الراحة

-تحفيز الانقباضات اللاإرادية في الجهاز الهضمي بما في ذلك المريء والمعدة ومعظم الأمعاء ، مما يسمح للطعام بالحركة عبر الجهاز الهضمي



العصب الحائر

اختبار العصب الحائر

لاختبار العصب الحائر أو المبهم ، قد يقوم الطبيب بفحص منعكس البلع خلال هذا الجزء من الفحص، قد يستخدم الطبيب قطعة قطن ناعمة لدغدغة مؤخرة الحلق من كلا الجانبين.

إذا كان الشخص لا يتقيأ، فقد يكون ذلك بسبب مشكلة في العصب المبهم.

تلف العصب

يمكن أن يكون لتلف العصب المبهم مجموعة من الأعراض لأن العصب طويل جدًا ويؤثر على العديد من المناطق.

تشمل الأعراض المحتملة لتلف العصب المبهم ما يلي:

-صعوبة في الكلام أو فقدان الصوت

-مشكلة في شرب السوائل

-ألم في الأذن

-معدل ضربات قلب غير عادي

-ضغط دم غير طبيعي

-انخفاض إنتاج حمض المعدة

-الغثيان أو القيء

-انتفاخ أو ألم في البطن

ويعتقد الخبراء أن تلف العصب المبهم قد يسبب أيضًا حالة تسمى خزل المعدة تؤثر هذه الحالة على الانقباضات اللاإرادية للجهاز الهضمي.