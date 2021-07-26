أعراض التوحد عند الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 26 يوليو 2021 04:38 مساءً - جدول المحتوى

1. علامات وأعراض التوحد عند الأطفال

2. أسباب التوحد عند الأطفال

3. عوامل الخطر للتوحد عند الأطفال

4. تشخيص التوحد عند الأطفال

5. علاج التوحد عند الأطفال

اضطراب طيف التوحد (ASD) هو إعاقة تطورية يمكن أن تسبب تحديات اجتماعية وتواصلية وسلوكية كبيرة، في عام 2013. غيّرت الجمعية الأميركية للطب النفسي مصطلح التوحد إلى اضطراب طيف التوحد، ASD هو مصطلح شامل، والذي يشمل اضطراب التوحد، واضطراب النمو المنتشر غير المحدد بطريقة أخرى (PDD - NOS)، ومتلازمة أسبرجر. تظهر العلامات على بعض الأطفال في الأشهر القليلة الأولى، بينما، تظهر علامات واضحة على البعض الآخر بمجرد بلوغهم عامين إلى ثلاثة أعوام.

تخبرنا أخصائية التخاطب نيفين مسعود عن علامات وأسباب وتشخيص وعلاج التوحد عند الأطفال.

1. علامات وأعراض التوحد عند الأطفال

التوحد

يمكن أن تختلف علامات التوحد بشكل كبير بين الأطفال، اعتماداً على عدة عوامل، بما في ذلك شدة الحالة، قد يتمكن الآباء من اكتشاف علامات وأعراض معينة بناءً على عمر الطفل لاحظ أن هذه العلامات والأعراض ليست دائماً مؤشرات قاطعة على التوحد، ويجب عليك الإبلاغ عن مخاوفك لطبيب الأطفال الذي يمكنه إجراء الاختبارات المناسبة للتشخيص.

فيما يلي العلامات والأعراض التي قد تظهر عادة في أعمار معينة:

في ستة أشهر

لا يبتسم أو يظهر تعابير مرحة.

لا اتصال من خلال العين.

في تسعة أشهر

لا يبتسم ولا يصدر أصواتا ولا يصنع الوجوه مع الوالدين.

في 12 شهراً

لا تصدر أصوات الثرثرة.

لا تصور إيماءات مثل العرض أو الإشارة أو الوصول أو التلويح.

استجابة قليلة أو معدومة عند الاتصال بأسمائهم.

في عمر 16 شهراً

لا ينطق بأي كلمات.

في 24 شهراً

لا ينخرط في عبارات ذات معنى أو كلمتين (لا يحتسب التكرار والتقليد).

فيما يلي علامات التوحد التي قد تظهر على الطفل الصغير في أي مرحلة من مراحل الرضاعة والأطفال الصغار:

فقدان الكلام أو المناغاة أو المهارات الاجتماعية.

يتجنب الاتصال بالعين والاتصال الجسدي مثل الحضن.

يفضل أن يكون بمفرده.

لديه عدم القدرة على فهم مشاعر الآخرين والتعبير عن مشاعرهم.

تأخر تطور اللغة والكلام.

لا يستجيب للنداء باسمه أو يستجيب بشكل غير متسق لفترة طويلة.

لا يبدي اهتماماً بأشخاص آخرين ولديه مشكلة في التواصل مع الآخرين.

يُظهر اهتماماً بأشخاص آخرين ولكنه لا يعرف كيفية التحدث أو اللعب أو التفاعل أو الارتباط.

يبدو أنه غير مدرك للأشخاص الذين يتحدثون حوله ولكنه يستجيب للأصوات الأخرى.

يكرر أو يردد الكلمات والعبارات بدلاً من اللغة العادية.

لديه صعوبة في التعبير عما يحتاج إليه باستخدام الكلمات أو الحركات.

لا ينغمس في ألعاب التظاهر.

يكرر نفس الإجراءات مرارا وتكرارا.

لديه مشكلة في التكيف وقبول أي تغيير جديد في الروتين.

يعرض تفاعلات غير عادية للمنبهات الحسية مثل الرائحة أو الذوق أو الإحساس أو الصوت.

2. أسباب التوحد عند الأطفال

أعراض التوحد

السبب الدقيق للتوحد عند الأطفال غير معروف، ومع ذلك، مع زيادة الحالات وزيادة البحث، تم تحديد عدد قليل من عوامل الخطر البيئية والجينية والبيولوجية، قد يؤدي أحد العوامل التالية أو مجموعة منها إلى تعريض الطفل لخطر أكبر للإصابة باضطراب طيف التوحد.

الاستعداد الوراثي بسبب تاريخ العائلة.

الأشقاء المصابون باضطراب طيف التوحد.

تشوهات الكروموسومات مثل متلازمةX الهشة أو التصلب الحدبي.

استخدام الأم للأدوية الموصوفة مثل حمض الفالبرويكوالثاليدومايد أثناء الحمل.

3. عوامل الخطر للتوحد عند الأطفال

طيف التوحد

قد تؤدي بعض الحالات أو المواقف التي لا علاقة لها بالتوحد أو العوامل الوراثية إلى زيادة خطر إصابة الطفل باضطراب طيف التوحد لأسباب غير معروفة.

انخفاض الوزن عند الولادة.

الولادة المبكرة.

تقدم العمر الأبوي.

جنسه كمولود ؛ التوحد أكثر شيوعاً عند الأولاد بأربع مرات من الفتيات.

4. تشخيص التوحد عند الأطفال

سلوك الطفل ونموه

لا توجد اختبارات أو أدوات معملية مصممة لتشخيص التوحد. يقوم الأطباء بتشخيص اضطراب طيف التوحد بناءً على سلوك الطفل ونموه.

يتطلب ASD فحصاً تنموياً محدداً باستخدام الأدوات ذات الصلة، والتي تتكون من استبيانات وقوائم مراجعة للوالدين واختبارات للطفل. يمكن إجراء الفحص قبل سن 18 شهراً، ويمكن تشخيص مرض التوحد. ومع ذلك، يتم إجراء اختبار فحص خاص بالتوحد في عمر 18 و24 شهراً عندما تكون السمات السلوكية المرتبطة بالاضطراب أكثر وضوحاً للوالدين ومقدم الرعاية الصحية.

يختلف التشخيص حسب الحالة، على سبيل المثال، تتم إحالة بعض الأطفال إلى اختصاصي التخاطب واللغة لمزيد من التقييم أو التخلص من المشكلات الأخرى المشتبه بها، إذا كان لطفلك نتيجة إيجابية على أداة الفحص الخاصة بالتوحد، ناقش النتائج باستفاضة مع طبيب الأطفال وحدد الخطوة التالية.

5. علاج التوحد عند الأطفال

علاج للتوحد