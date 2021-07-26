كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 26 يوليو 2021 04:38 مساءً - مع حلول شهر الصيف تبدأ تلك الفاكهة اللذيذة الطعم في الانتشار في الأسواق، وتشتهيها العين قبل الفم لجمال وروعة منظرها، وتجذبك رائحتها الشهية ولذلك فأنت من الأشخاص الذين يدمنون تناول فاكهة المانجو، ولعصيرها مكانه في أيام الصيف الحارة، ولذلك فمن حق طفلك أن يستمتع بما تستمعين به مع هذه الفاكهة اللذيذة الطعم، وعليك أن تتعرفي على فوائدها لطفلك من خلال اللقاء مع اختصاصية التغذية ليلى عودة كالآتي.

ما هي فاكهة المانجو؟

من الفواكه القديمة

تعد شجرة المانجو من الفواكه القديمة، حيث كانت تزرع منذ 4,000 عاماً. في التربة، يمتد الجذر الرئيسي إلى عمق 6 م (20 قدم) مع عدد كثير من جذور مغذية واسعة الانتشار، وكانت تعرف عند العرب ب (الأنبَج) بسكون النون وهذا الاسم هو أشهر الأسماء وهو فارسي مُعرَّب وهناك أسماء أخرى كثيرة هي: الآنْب، والآنْبة، والعَنْب، والعَنْبا، كما جاء في المعجم الكبير لمجمع اللغة العربية، وتكثر في مصر ولها مسميات حسب شكلها ولونها وألذها المانجو العويس.

فوائد المانجو للأطفال

لها فوائد عديدة للطفل

تعزيز مناعة الطفل

تقوية نظر الطفل بسبب ما تحتويه من فيتامين أ بنسبة كبيرة.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي لدى الطفل؛ حيث تحتوي على الأنزيمات التي تساعد في تحطيم البروتين. طبيعة المانجو الليفية تساعد في الهضم والقضاء عليها. كما أنها أيضا غنية بالألياف الغذائية الحيوية والفيتامينات الهامة.

تعالج نحافة الأطفال.

تقوية ذاكرة الأطفال وتنشيط الذهن لديهم.

تحمي الطفل من الأنيميا وفقر الدم.

وتحمي الطفل من السرطانات الشائعة.

كما تعمل المانجو على تثبت نسبة الكوليسترول لأنها تحتوي على مستوى عال من فيتامين سي.

تعمل المانجو على علاج ضربة الشمس عن طريق تناول عصيرها المضاف له السكر أو العسل.

محاذير تناول المانجو للأطفال

قد يصاب الطفل بالتحسس

يجب عدم تقديم فاكهة المانجو للطفل قبل عمر الستة أشهر.

قد يصاب الطفل بما يعرف بحساسية المانجو حيث يمكن أن تظهر بعض الأعراض التحسسية على الطفل عند تناول مهروسها أو عصيرها.

يجب أن تقدم للطفل بالتدريج ومتابعة أعراض التحسس.

كما يجب ألا تقدم الأم كميات كبيرة للطفل من المانجو على هيئة مهروس أو عصير لأنها تحتوي على نسبة عالية من الأملاح قد تؤثر على الكلى.

يجب عدم تقديم الثمرة كاملة للطفل بسبب وجود بذرة كبيرة الحجم فيها، بل يجب تقشيرها وتقطيعها وتقديمها له على شكل قطع صغيرة او تهرس وتقدم له.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.