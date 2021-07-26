شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طرق التعامل مع السعال المستمر بعد التعافى من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحمل المتعافون حديثا من كورونا أجسامًا مضادة تمنع الإصابة مرة أخرى ، إلا أنهم يمكن أن يستمروا في المعاناه من الآثار المستمرة للمرض وأبرزها السعال الجاف أو الرطب، ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، يشفى المرضى المصابون بعدوى خفيفة إلى معتدلة من فيروس كورونا في غضون 10 أيام بينما يستغرق المرضى الذين يعانون من أعراض خطيرة ما يصل إلى 20 يومًا للتعافي، وتعتمد العودة إلى روتينهم الطبيعي الضرر الذي يلحق بالرئتين والأنسجة، كما أنه أطول بالنسبة لأولئك الذين عانوا من أمراض مزمنة قبل كورونا، وفقا لتقرير لموقع تايمز أوف انديا.

توخي الحذر للتعافي تمامًا باتخاذ بعض الخطواتالاستمرار في العزلة الذاتية

لا يمكنك الانتظار للعودة إلى روتينك اليومي لكن جسمك لا يزال عرضة للإصابة بأمراض أو عدوى أخرى حتى لو لم يكن أحد في عائلتك مريضًا ، فقد يكونوا حاملين للعدوى ويمكن أن يصيبك بالعدوى قد تصاب أيضًا بالعدوى مرة أخرى استشر طبيبك حول المدة التي تحتاجها لعزل نفسك يجب أن تستمر في عزل نفسك من أجل التعافي من فيروس كورونا وعلاج أي سعال جاف أو رطب تعاني منه يجب أن تعزل نفسك من أجل حماية نفسك من الأمراض الأخرى لأنك أكثر عرضة للإصابة بالأمراض إذا كنت تعاني من سعال شديد ، يجب عليك استشارة طبيبك بشأن أي أدوية يمكنك تناولها.

احصل على الكثير من النوم

اغتنم الفرصة للحصول على قسط من الراحة لفترة طويلة قبل أن تتراجع إلى روتينك السابق في المدرسة أو المنزل أو العمل المكتبي إذا كنت تعاني من بلغم ثقيل في حلقك ، فعليك النوم باتجاه جانبيك وليس على ظهرك لأن ذلك سيساعدك على تصريف البلغم في حلقك.

جرب بعض تمارين التنفس

أظهر مرضى كورونا مشاكل في التنفس أثناء فترة التعافي، من أجل إعادة تركيزك على تنفسك، جرب بعض التمارين السريعة، يمكنك أخذ 5 ثوانٍ للشهيق و10 ثوانٍ للزفير، يمكنك بناء قدرتك على التحمل ببطء.

حافظ على رطوبتك

سيظل حلقك ممتلئًا بالبلغم والبلغم وقد يكون ذلك مزعجًا للغاية من المهم أن تبقى رطبًا اشرب الماء الفاتر والحساء وشاي الأعشاب للمساعدة في التخلص من البلغم.

تمرن بانتظام

حتى لو كان جسمك ضعيفًا وتشعر بالإرهاق ، فإن التمارين الرياضية مهمة جدًا لإعادة نفسك إلى روتينك اليومي ابدأ بتمارين رياضية خفيفة واعمل ببطء يمكن أن تسمح الحركة بوظيفة رئتيك وأيضًا تحريك البلغم لتسهيل بصقه.