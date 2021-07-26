تعرف على الاطعمة التي تساعد في تألق البشرة

محمد الفلاح - الإثنين 26 يوليه 2021

يتوق الجميع لبشرة متألقة خالية من العيوب، هناك بالطبع الكثير من الطرق التي يجربها البشر للحصول على هذه النتيجة سواء كانت في صورة علاجات للجلد أو روتين رعاية بالبشرة أو علاجات منزلية إلى آخره.



غير أن الصحة الداخلية مهمة بقدر العوامل الخارجية للحصول على هذه البشرة المثالية الصافية. يؤثر الطعام على الصحة العامة بما في ذلك الجلد، بحسب موقع فيمينا. ويحتاج المرء إلى البدء في ضم أطعمة معينة في النظام الغذائي اليومي للحصول على البشرة المتألقة.

الخيار: بعيدا عن استخدامه سطحيا على البشرة، فأن تناوله بانتظام له نفس الأثر على الجلد. الخيار غني بمضادات الأكسدة وفيتامينات سي وكيه وكلها مهمة لصحة ونضارة البشرة. ويساعد أيضا في تقليل مظهر الخطوط الرفيعة والهالات السوداء.

الشاي الأخضر: قد يكون ذوقا مكتسبا على الأغلب، ولكنه حقا السبيل الأمثل لتنقية الجسم من السموم. إنه غني بمضادات الأكسدة الطبيعية.

ويحتوي على المغذيات النباتية التي تسمى إيبيجالوكاتشين جاليت (ايه جي سي جي) التي تحمي الجلد من الجذور الحرة المضرة وبالتالي يقي من البقع الداكنة المرئية أو التقدم في العمر المبكر. ويساعد أيضا في خفض مستويات ديهدروتستوستيرون وهي السبب الرئيسي للحبوب الهرمونية.

الجزر: قديما قالوا أن الجزر أكله يقوي النظر ولكنه أيضا مصدر رائع للمغذيات المطلوبة للحصول على بشرة صحية ونضرة. أنه يحتوي على مضاد أكسدة يسمى بيتا كاروتين الذي يحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة ويقي من الإفراط من في انتاج الخلايا في الطبقة العليا من الجلد.

وهذا يساعد في خفض الخلايا الميتة الهشة التي يمكن أن تمتزج بالزهم لتسد المسام. كما أن الجزر غني بفيتامين أ الذي يجدد الكولاجين المدمر ويقلل أيضا إنتاج الخلايا السرطانية الجلدية.