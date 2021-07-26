الإمارات تقدم 16.5 مليون جرعة من لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات تقديم 28,252 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها، حتى الإثنين، 16,524,169 جرعة وبمعدل توزيع للقاح 167.07 جرعة لكل 100 شخص.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن 77.88% من إجمالي سكان ‎الإمارات تلقوا جرعة أولى من لقاح ‎كوفيد- 19 و68.93% تلقوا جرعتين.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح (كوفيد-19)، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.