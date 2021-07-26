شكرا لقرائتكم خبر عن الأعراض متشابهة.. كيف تفرق بين أعراض كورونا ونورو فيروس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى ظل انتشار فيروس كورونا حول العالم، تنتشر الإصابات بفيروس يتشابه فى أعراضه مع فيروس كورونا وهذا الفيروس هو "نوروفيروس" أو أنفلونزا المعدة، ويسبب الفيروس عدوى يمكن أن تؤدي إلى إسهال شديد وقيء كما يمكن أن ينتشر من شخص إلى آخر ومن الأسطح الملوثة أيضًا، فى هذا التقرير نتعرف على الفرق بين أعراض كورونا وأعراض نوروفيروس، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".







أعراض نوروفيروس أو أنفلونزا المعدة أعراض نوروفيروس أو أنفلونزا المعدة

يمكن أن يسبب نوروفيروس الجفاف الشديد وبالتالي يجب اكتشافه وعلاجه في الوقت المناسب لتجنب أي مضاعفات خطيرة، ومن أعراضه:

- غثيان مفاجئ

- ارتفاع درجة الحرارة

- آلام البطن

- آلام فى الأطراف

- الإسهال والقيء المستمر



كيف ينتشر نورو فيروس؟ كيف ينتشر نورو فيروس؟ وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يمكن أن ينتشر المرض بثلاث طرق - الاتصال المباشر مع شخص مصاب، وشرب المياه أو الطعام الملوث أو لمس الأسطح الملوثة ووضع اليدين غير المغسولة في فمك أو أنفك.

تسبب عدوى نوروفيروس التهابًا في الأمعاء، وهو ما يسمى التهاب المعدة والأمعاء.

في حين أن الشخص المصاب بفيروس نوروفيروس يمكن أن يفرز ملايين من جزيئات الفيروس، إلا أن القليل منها فقط يمكن أن يصيب الآخرين بالمرض. الفارق بين أعراض كورونا ونورو فيروس عند الحديث عن نورفيروس، فإن المشكلة التي تنشأ هي أن الأشخاص المصابين بعدوى كورونا يمكن أن يكون لديهم أيضًا أعراض مماثلة مثل نوروفيروس- الحمى والسعال الجاف والصداع والغثيان والقيء والإسهال.

هذا يمكن أن يجعل من الصعب التفريق بين الاثنين لكن هناك بعض الأعراض الخاصة بفيروس كورونا.

يتسبب نوروفيروس في الغالب في العدوى عند البالغين، بينما يتسبب الفيروس الغدي والفيروس النجمي في إصابة الرضع والأطفال الصغار بالعدوى.

للتمييز بين كلا النوعين من العدوى ، من الأفضل الانتباه إلى أعراض الجهاز التنفسي العلوي مثل فقدان حاسة الشم والتذوق، والتي تعد فقط من أعراض فيروس كورونا.



نوروفيروس

هناك الكثير من الأعراض المتشابهة لكن يميل كورونا إلى ظهور المزيد من أعراض الجهاز التنفسي العلوي مثل السعال وفقدان الشم والتذوق.

من المحتمل أن يسبب كورونا آلامًا في الصدر ، وهي ليست من أعراض أنفلونزا المعدة يعد ضيق التنفس أيضًا علامة على كورونا وليس نوروفيروس.

في كلتا الحالتين، من الأفضل أن ترى طبيبك على الفور إذا واجهت أعراضًا لأي من العدوى.