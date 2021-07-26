رجيم الألياف.. 7 أطعمة غنية بالألياف لتحسين الهضم وإنقاص الوزن

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القاهرة - سامية سيد - الألياف من العناصر الغذائية الأساسية التي تحتاج لتضمينها في نظامك الغذائي من أجل صحة أفضل، والنظام الغذائي الغني بالألياف يمنع المشاكل المتعلقة بالهضم مثل الإمساك ويحسن الهضم، كما إن المحتوى الغني بالألياف في وجباتنا الغذائية يساعد أيضًا في إنقاص الوزن ويعزز صحة القلب ويقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وينظم أيضًا مستويات السكر في الدم، في هذا التقرير نتعرف على ريجيم الألياف الذى يتضمن الأطعمة الغنية بالألياف والتي تساعد على تحسين الهضم، بحسب موقع "NDTV". ريجيم الألياف.. 7 أطعمة غنية بالألياف لتحسين الهضم وإنقاص الوزن

1) الموز

يحتوي الموز على نسبة عالية من الألياف التي يُعتقد أنها تساعد في تخفيف الإمساك، كما أنه مصدر غني للبوتاسيوم والحديد، قم بتضمين الموز في نظامك الغذائي المعتاد.

2) الشوفان

يعتبر الشوفان من أفضل مصادر الألياف، ويمكن دمج الشوفان في النظام الغذائي بطرق مختلفة سواء من خلال تناوله في الإفطار أو إضافته للفواكه.

3) العدس

العدس مصدر غني للبروتين، ولكنه يحتوي أيضًا على نسبة عالية من الألياف، وتساعد الألياف الغذائية الموجودة في العدس جنبًا إلى جنب مع الكربوهيدرات على تحسين مستويات الطاقة لديك وتحافظ على نشاط عقلك وجسمك طوال اليوم.

4) بذور الكتانبذور الكتان غنية جدًا بالألياف والبروتينات، يعتقد أن بذور الكتان تحسن حركات الأمعاء لدى البالغين وكذلك مرضى السكري، وتُعد بذور الكتان المطحونة الممزوجة ببعض الزبادي والنعناع من الأطعمة الصحية التي يمكنك تناولها للشعور بالشبع.