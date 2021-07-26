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شكرا لقرائتكم خبر عن رجيم الألياف.. 7 أطعمة غنية بالألياف لتحسين الهضم وإنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر
1) الموز
يحتوي الموز على نسبة عالية من الألياف التي يُعتقد أنها تساعد في تخفيف الإمساك، كما أنه مصدر غني للبوتاسيوم والحديد، قم بتضمين الموز في نظامك الغذائي المعتاد.
2) الشوفان
يعتبر الشوفان من أفضل مصادر الألياف، ويمكن دمج الشوفان في النظام الغذائي بطرق مختلفة سواء من خلال تناوله في الإفطار أو إضافته للفواكه.
3) العدس
العدس مصدر غني للبروتين، ولكنه يحتوي أيضًا على نسبة عالية من الألياف، وتساعد الألياف الغذائية الموجودة في العدس جنبًا إلى جنب مع الكربوهيدرات على تحسين مستويات الطاقة لديك وتحافظ على نشاط عقلك وجسمك طوال اليوم.
4) بذور الكتانبذور الكتان غنية جدًا بالألياف والبروتينات، يعتقد أن بذور الكتان تحسن حركات الأمعاء لدى البالغين وكذلك مرضى السكري، وتُعد بذور الكتان المطحونة الممزوجة ببعض الزبادي والنعناع من الأطعمة الصحية التي يمكنك تناولها للشعور بالشبع.
5) التفاح والكمثرى
يعتبر تناول التفاح والكمثرى بقشرتهما مصدرًا رائعًا للألياف، حيث يحتوي الجلد على ألياف أكثر من الفاكهة نفسها، ولهذا من المهم تجنب تقشير الفاكهة، الفاكهة هي الأفضل عندما تؤكل كما هي، ولكن إذا كنت ترغب في تحسين نظامك الغذائي للفواكه، فجرّب هذه الوصفة من قطع التفاح والقرفة.
6) البروكلي
البروكلي غني جدًا بفيتامين C بالإضافة إلى الألياف الغذائية التي تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء.
7) المكسراتمن اللوز إلى الجوز والكاجو ، جميع أنواع المكسرات غنية بالألياف يمكن أن يكون وعاء من المكسرات المختلطة الذي يتم تناوله في الصباح مفيدًا جدًا لصحتك، كما يمكنك مزجها مع بعض الفاكهة والحليب في عصير على الإفطار.