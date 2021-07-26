شكرا لقرائتكم خبر عن هل تختلف احتياجات الرجال والنساء للبروتينات والفيتامينات؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج جسم الإنسان إلى العديد من العناصر الغذائية ، لكن الرجال والنساء لديهم احتياجات مختلفة، وغالبًا ما يشار إلى البروتين على أنه اللبنة الأساسية لجسم الإنسان، حيث يحتاج الجسم إلى البروتين للحفاظ على العديد من الوظائف المهمة والحفاظ عليها بصحة جيدة، وغالبًا ما يقوم محبو اللياقة البدنية بتضمين البروتين في نظامهم الغذائي لأنه يمكن أن يساعد في بناء العضلات.

ووفقا لتقرير لموقع time now news ، لا يستطيع جسم الإنسان تصنيع بروتين خاص به، لذلك فهو يعتمد على مصادر غذائية أخرى لتلبية كمية البروتين التي يحتاجها الجسم، الرجال والنساء لديهم متطلبات مختلفة من البروتين تبلغ كمية البروتين المطلوبة لكل كيلوجرام من وزن الجسم 0.8 جرام، بعض المصادر الصحية للبروتين التي يجب أن تضمنها في نظامك الغذائي قد تشمل الحليب والبيض والتونة والدجاج والسلمون والفاصوليا المطبوخة.

أشياء يجب على محبى اللياقة البدنية مراعاتها بشأن تناول البروتينات:

حاول بناء نظام غذائي عالي البروتين والحفاظ عليه يساعد بشكل كبير في إنقاص الوزن ويساعد في أداء اللياقة البدنية.لن تؤدي مجرد زيادة تناول البروتين إلى نتائج سحرية ويجب استكمالها بخيارات غذائية صحية وتدريبات منتظمة.

إذا كنت تتناول مكملات البروتين، فتجنب المنتجات المزيفة والتي تضر أكثر مما تنفع.

تحتاج النساء ببساطة إلى جرعات أصغر من البروتين للوصول إلى احتياجاتهن من المغذيات الكبيرة بينما تحتوي بعض البروتينات على مكونات خاصة بالذكور ، مثل معززات التستوستيرون لا ينبغي أن تأخذ هذه المنتجات من قبل النساء يُقترح أن تستهلك النساء بروتين الصويا بشكل أكبر لأنه يحتوي على عوامل تزيد من مستويات هرمون الاستروجين لدى النساء ، وبالتالي يُنصح الرجال بتناوله بشكل أقل.

حمض الفوليك ضروري للنساء الحوامل حيث يساعد النساء على محاربة مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية وأمراض القلب وأنواع عديدة من السرطان، ويساعد فيتامين ب 6 النساء في الحفاظ على نظام مناعة صحي وتقليل أمراض القلب، يساعد الحديد خلايا الدم الحمراء في نقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

ونظرًا لأن النساء يفقدن الكثير من الدم في دوراتهن الشهرية ، فإن النساء بحاجة إلى المزيد من الحديد أكثر من الرجال لمحاربة التعب أو فقر الدم،وتحتوي مكملات البروتين الخاصة بالنساء عادةً على نسبة أعلى من حمض الفوليك وفيتامين B6 والحديد.