أسعار الذهب اليوم الإثنين 26 يوليو 2021 في الأردن.. ارتفاع جماعي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت أسعار الذهب في الأردن، اليوم الإثنين 26 يوليو 2021، مع ارتفاع المعدن الثمين عالميا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في الأردن، الإثنين، نحو 41.25 دينار (58.18 دولار)، مقابل41.11 دينار (57.98 دولار) أمس.



في حين بلغ جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا بالأسواق)، نحو 36.10 دينار (50.91 دولار)، مقابل 35.97 دينار (50.73 دولار) الأحد.

وحقق سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 30.94 دينار (43.64 دولار)، مقابل 30.83 دينار (43.49 دولار) أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الأردن، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 24.06 دينار (33.94دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 20.63 دينار (29.09 دولار.

سعر الأوقية والجنيه الذهب في الأردن

سجل سعر الأوقية (الأونصة) في الأردن، 1283 دينارا (1810 دولارات).

وسجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) بلغ 288.78 دينار (407.29 دولار).

أسعار الذهب العالمية

صعدت أسعار الذهب اليوم الإثنين، مدعومة بتراجع عوائد السندات الأمريكية ومخاوف حيال ارتفاع الإصابات بالسلالة المحورة دلتا.

ويتطلع المستثمرون لاجتماع لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الذي يُعقد هذا الأسبوع.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1806.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0649 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1806.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.4 بالمئة إلى 25.25 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2662.71 دولار، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1064.23 دولار.