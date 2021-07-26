تعرف على أوضاع النوم المختلفة وتأثيراتها على الصحة

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القاهرة - سامية سيد - النوم جزء لا يتجزأ من خطة الحفاظ على جسم صحي، وقلة النوم يمكن أن تؤدي إلى تطور العديد من المشكلات الصحية التي يمكن أن تكون جسدية وعقلية، وكمية النوم الصحية الموصى بها للبالغين لا تقل عن 6 إلى 8 ساعات كل يوم، ويمكن أن يرتبط جدول النوم غير الصحي أو عدم القدرة على الحصول على قسط كافٍ من النوم بخطر الإصابة بالعديد من الحالات الصحية، ويعرض الحرمان من النوم القلب للخطر لأنه يمكن أن يزيد من مستويات ضغط الدم.

ووفقا لتقرير لموقع time now news يمكن أن يؤدي أيضًا إلى ضعف المناعة والضعف الإدراكي هناك عدة عوامل تساهم في جودة النوم مثل نمط الحياة والنظام الغذائي أبرزها وضعية نومك ، وتقدم السطور التالية أوضاع النوم المتعددة وكيف تؤثر على جسم الإنسان.

أوضاع النوم وتأثيراتها على الصحةالنوم على البطن

يمكن السيطرة على مشكلة الشخير بالنوم على المعدة.

يمكن للأشخاص الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم الاستفادة أيضًا من هذه الوضعية.

يمكن أن يؤدي الوضع غير المريح إلى آلام الرقبة والظهر.

يمكن حل مشكلة آلام الظهر بوضع وسادة تحت البطن.

النوم على الظهر

واحدة من أكثر أوضاع النوم شيوعًا وتأثيرات هذه الوضعية على الجسم هي كما يلي:

يمكن أن يؤدي هذا الوضع إلى تحسين محاذاة الجسم والحفاظ على صحة العمود الفقري والمفاصل والعضلات.

يمكن للأشخاص الذين يعانون من آلام الظهر وتوقف التنفس أثناء النوم والشخير أن يجدوا هذا الوضع غير مريح.

وضع الجنين

غالبًا ما يكون هذا الوضع الملتوي شائعًا بين الأطفال وكبار السن وتأثيرات هذه الوضعية على الجسم هي كما يلي:

يمكن أن يساعد في آلام أسفل الظهر.

يمكن للمرأة الحامل النوم بهذا الوضع.

يمكن أيضًا مقاومة مشكلة في الشخير باستخدام هذا الوضع.