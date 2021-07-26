شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 5 مكملات غذائية ينبغي تناولها من أجل كبد صحي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - و :كالات

يعتبر الكبد المرشح الطبيعي للجسم، حيث يساعد على التخلص من النفايات والسموم والدهون والبروتينات والكربوهيدرات، لذا كشف خبراء عن أهم المكملات الغذائية التي تحافظ على صحة الكبد، وفقاً لـ”روسيا اليوم”.

الزنك

الزنك عنصر أساسي يعزز انقسام الخلايا، ويمكن أن يؤدي مرض الكبد المزمن إلى نقص الزنك في الجسم.

وأظهرت الدراسات أن مكملات الزنك يمكن أن تساعد في حماية الكبد من الإجهاد التأكسدي الناجم عن عدوى التهاب الكبد سي.

وأظهرت دراسات أخرى أن مكملات الزنك طويلة الأمد قد تساعد في دعم وظائف الكبد لدى مرضى الكبد.

جذور عرق السوس

يحتوي جذر عرق السوس على مركب نشط يسمى حمض الغلسرهيزيك، والذي يمكن أن يساعد في تقليل التهاب الكبد ويمكن أن يساعد الخلايا التالفة على التجدد.

ووجدت تجربة سريرية من عام 2021 أن الحقن الأسبوعي لحمض الغلسرهيزيك في مرضى التهاب الكبد سي، ساعد في تقليل الأعراض.

السلبين المريمي

وهو مكمل عشبي مشتق من نبات الشوك الأرجواني، ويعمل كمضاد للأكسدة، ويُعتقد أنه يقلل من الضرر الذي تلحقه الجذور الحرة بالكبد بعد أن يقوم العضو باستقلاب المواد السامة.

ويوجد مركب نشط في نبات السلبين المريمي يسمى سيليمارين، وثبت أنه يساعد في تقليل الالتهاب وتجديد أنسجة الكبد وحماية خلايا الكبد من التلف في الدراسات المعملية.

ورقة الخرشوف

تحظى خلاصة الخرشوف، التي تحتوي على تركيزات عالية من المركبات الموجودة في النبات، بشعبية متزايدة كمكمل وقد استخدمت لعدة قرون لصفاتها الطبية المحتملة.

وتشير الدراسات إلى أن أوراق الخرشوف يمكن أن تساعد في حماية الكبد، وأظهرت الأبحاث التي أجريت على الحيوانات أنها قد تساعد الخلايا في الكبد على التجدد.

زنجبيل

ليس فقط أحد أكثر التوابل شيوعا في العالم، ولكن الزنجبيل معروف أيضا بقدرته على تقليل الالتهاب ويستخدم بشكل شائع كعلاج منزلي للحساسية.

وهناك أيضا دليل على أن الزنجبيل يمكن أن يساعد الكبد.

ووجدت الدراسات أن الجذر قد يساعد في استعادة تكوين الدم، والحماية من تليف الكبد، وداء البلهارسيا.