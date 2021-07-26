شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية: تناول القهوة لا علاقة له بسرعة ضربات القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دراسة نشرها موقع "healthsite"، وأجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا - أنه لا يوجد دليل على أن استهلاك المشروبات التي تحتوي على الكافيين يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة باضطراب ضربات القلب، وارتبط تناول القهوة باضطرابات ضربات القلب بما في ذلك الرجفان الأذيني أو الانقباضات البطينية المبكرة أو غيرها من أمراض القلب الشائعة.

وشملت الدراسة حوالي 386258 من شاربي القهوة، بمتوسط ​​عمر 56 عامًا، وبعد متابعة لمدة 4 سنوات، أصيب 4 % فقط من العينة باضطراب في ضربات القلب، وقال مؤلفو الدراسة إنهم لم يلاحظوا أي دليل على ارتفاع خطر الإصابة باضطراب النظم بين أولئك الذين لديهم استعداد وراثي لاستقلاب الكافيين بشكل مختلف.

ما الذي يسبب عدم انتظام ضربات القلب؟ العلامات والأعراض التي يجب الانتباه إليها

يحدث عدم انتظام ضربات القلب عندما لا تعمل الإشارات الكهربائية التي تنسق ضربات قلبك بشكل صحيح، مما يتسبب في ضربات قلبك بسرعة كبيرة أو بطيئة جدًا أو غير منتظمة، يمكن أن يحدث عدم انتظام ضربات القلب أو يحدث بسبب حالات معينة، بما في ذلك:

النوبات القلبية

امرض الشريان التاجي

ضغط الدم مرتفع

اضطرابات الغدة الدرقية (كلاً من قصور الغدة الدرقية وفرط نشاط الغدة الدرقية)

داء السكري

توقف التنفس أثناء النوم

الإصابة بفيروس كورونا

يمكن أن يؤدي التدخين أو الكافيين ، وتعاطي المخدرات ، وبعض الأدوية والمكملات ، والتوتر أو القلق إلى زيادة خطر الإصابة باضطراب نظم القلب

قد يكون عدم انتظام ضربات القلب "صامتًا" مما يعني أنه قد لا يسبب أي علامات أو أعراض، قد يكتشف طبيبك المشكلة قبل أن تفعل ذلك ، أثناء الفحص الروتيني. ومع ذلك ، قد تشمل أعراض عدم انتظام ضربات القلب الملحوظة رفرفة في صدرك ، وسرعة ضربات القلب (عدم انتظام دقات القلب) ، وبطء ضربات القلب (بطء القلب) ، وألم في الصدر وضيق في التنفس، القلق والتعب والدوار أو الدوخة والتعرق والإغماء أو الإغماء القريب من الأعراض المحتملة الأخرى.

إذا واجهت أيًا من هذه العلامات والأعراض، بشكل مفاجئ أو متكرر، خاصة في وقت لا تتوقع فيه الشعور بها، فاستشر الطبيب على الفور.