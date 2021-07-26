شكرا لقرائتكم خبر عن روشتة لعلاج الصداع.. 8 طرق منزلية لتقليل الأعراض منها الضحك وشرب الماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الصداع أكثر الأعراض شيوعا بين البشر، بسبب ضغوط الحياة اليومية والشعور بالتوتر والإجهاد، كما تعد العادات الغذائية غير الصحية عاملا أساسيا لحدوث ذلك، ويعتمد الكثير من الأشخاص على التركيبات الدوائية لعلاج الصداع، ولكن الاعتماد على بعض العلاجات المنزلية ثبت دائمًا فعاليته، وفقا لما ذكره موقع " timesofindia"، وفى السطور القادمة سنقدم لك روشتة للعلاجات المنزلية التي تساعد على الوقاية من الصداع.

رطب نفسك

أحد الأسباب الشائعة للصداع وحتى الصداع النصفي هو نقص الماء في الجسم، حافظ على رطوبتك جيدًا، يجب أن يكون لديك كمية كبيرة من السوائل التي قد تشمل العصائر الطازجة والماء ، تجنب الإفراط في تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة لأن هذه المشروبات تساهم في الجفاف.

اتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا

تتطلب أجسامنا جميع أنواع الفيتامينات والمعادن، ونقص أي عنصر غذائي أساسي يمكن أن يؤثر سلبًا على صحتنا ، ومن المهم أن يكون لديك نظام غذائي متوازن، يجب على المرء أيضًا تناول الطعام في الوقت المناسب لأن التأخير في أي وجبة يمكن أن يتسبب في تدهور صحتك.

يتطلب الأداء السليم لدماغنا الجلوكوز ، وقد يؤدي عدم وجود الجلوكوز إلى حدوث نقص سكر الدم ، والذي يؤدي بدوره إلى حدوث صداع ، اتبع نظامًا غذائيًا سليمًا وصحيًا وقم أيضًا بزيادة التمثيل الغذائي في الجسم.

النوم بشكل صحيح

طريقة أخرى فعالة لعلاج الصداع وحتى منعه هي النوم لمدة 7 إلى 8 ساعات كل ليلة، قلة النوم يمكن أن تعطل نمط حياتك الصحي ويمكن أن تكون مسؤولة عن أمراض مختلفة، قد تشعر بالتوتر بسبب النوم المتقطع والذي قد يصبح سبب خفقان الرأس.

خذ قيلولة

عندما تشعر بالتوتر أو نفاد طاقتك ، استرخي وأغمض عينيك، سيساعد ذلك في التخلص من التوتر والضغط من جسمك ويمكن أن يساعد في منع الصداع، يجب أيضًا أن تتجنب إجهاد نفسك جسديًا.

تدليك الرأس

تدليك الرأس مفيد حقًا ولكن يجب أن يتم التدليك بأيدٍ لطيفة على المنطقة المؤلمة بإصبعك السبابة أو الإبهام، يساعد تدليك رأسك في تخفيف شد العضلات وتحسين الدورة الدموية.

خذ حمامًا ساخنًا

هذه طريقة أخرى فعالة لعلاج الصداع، اغسل رأسك بالماء الدافئ واتركه ينزل على رقبتك وظهرك. سوف يخفف من توتر العضلات ويحسن الدورة الدموية.

الابتسام والضحك

يحدث الصداع بشكل عام نتيجة الإجهاد والتوتر، وإذا كان صداعًا بسيطًا، فببساطة يمكن أن يعالجه الابتسام والضحك، ستطلق هرمونات "الشعور بالرضا" المواد الكيميائية في عقلك التي تساعد في علاج الصداع.

قم بالشهيق والزفير

هذه التقنية رائعة لتخفيف التوتر ، وإذا تم ذلك في الهواء النقي ، فهي من أفضل الممارسات للحفاظ على نمط حياة صحي.