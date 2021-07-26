أساسيات المولود الجديد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 26 يوليو 2021 10:41 صباحاً - التسوق لشراء أساسيات المولود، فرحة كبيرة تملأ صدر الأم، لأول مولود كان أو بعد ولادات عدة، تجربة مميزة تستمتع بها وهي تنتقي القطع الصغيرة الملونة لمولودها والمطرزة بالرسومات المرحة، وكأنها تريد شراء المحل بأكمله، وهنا انتبهي حتى لا تضيع الملابس هباء، بمعنى لا يرتديها المولود حيث تكتشفين بعد الولادة أنكِ لا تحتاجين إلى معظمها، لهذا يجب عليكِ معرفة ما يحتاجه طفلك فعلياً وتسجلينه في ورقة قبل النزول، خبير الشراء بمحل ملابس الأطفال محمد بسيوني، كان دليلنا لشراء مستلزمات المولود الجديد.

قائمة التسوق

مستلزمات المولود الجديد

التجول في محلات الأطفال له بهجة خاصة، خاصة مع كل الألوان المبهرة والأشياء التي تجذب عيون الأمهات للشراء

وحتى لا تغريكِ كل هذه الأغراض بشرائها، حاولي تنظيم أمورك وتحديد الأشياء الأساسية أولاً، ثم الأشياء التكميلية والتي من الممكن الاستغناء عنها ثانياً

أولها ملاءات السرر أو المفارش للمولود الجديد، بهم يمكنك تحويل غرفة نوم المولود إلى جنة ساحرة مع هذا التنوع في الألوان والموديلات

يجب مراعاة أن تكون الخامات قطنية %100، ومقاسها يناسب قياس مرتبة السرير، ولضمان ثبات الملاءة، قومي بوضع شريطً مطاطي (أستك) في أطرافها

عدد 3 ملاءات، غطاء بلاستيكي (مشمع)، 2 بطانية قابلة للغسل

3 -4 كوفرتات خفيفة قابلة للغسل، كيس للنوم، مصد للسرير

غطاء للخروج في العربية أو النوم بالخارج

لوازم الاستحمام

لوازم استحمام المولود

حوض الاستحمام، إسفنجه أو قفازات استحمام، صابون أو سائل استحمام

شامبو خاص بالأطفال، زيت أطفال، فازلين، مقص أطفال

فرشاة ومشط أطفال، كريم تسلخات، حفاضات، مناديل مبللة

2 منشفة كبيرة للاستحمام بغطاء للرأس (برنس حمام)، 3 -4 مناشف صغيرة

قطع قماش صغيرة لحماية كتفك عند القشط

ملابس المولود الجديد

لا تتقيدي باعداد قطع الملابس..سرعان ما يكبر الطفل

6- 10 تيشيرتات داخلية ...4 -7 سالوبيتات مناسبة للبيت والخروج الخفيف

...4 -7 3 -6 سالوبيتات مناسبة للجو المتقلب في الربيع والخريف ...2 طقم خروج

...2 1 -2 جاكت ...1- 3 غطاء رأس ...2 -3 شرابات ...3 بافيتات

...1- 3 ...2 -3 ...3 أفرول قياس من 0-3، يفضل الأفرولات الكاملة أكمام طويلة ومقفولة من عند الأقدام

عدد 6-9 ملابس داخلية حسب الجو، في الشتاء يفضل الأكمام الطويلة أو النص، في الصيف من دون أكمام أو نص كم ويفضل آن يكون قطعة واحدة ويغلق من أسفل

عدد 6-9 زنار وهو الذي يلف حول خصر وظهر البيبي تحت اللباس لشد الظهر والتدفئة وليقيه من المغص عدد 2، ربما لا تفضلين استعماله

كوفرتات للف عدد 3، قبعة للرأس عدد 2، كفوف لليدين عدد 2-3

لا تتقيدي بأعداد قطع الملابس، واحرصي على عدم الإكثار، فسرعان ما سيكبر الطفل، ولن يحتاج لمعظم هذه الأغراض

زجاجات اللبن للمولود من الصيدلية

ترضعين طبيعيا أو صناعيا تحتاجين إلى 1-2 ببرونة

سواء كنتِ ترضعين طبيعيًّا أو صناعيًّا تحتاجين إلى:

1- 2 ببرونة 180 ملليلترًا للأعشاب الطبيعية لو نصح بها الطبيب المتابع

1 -2 ببرونة 250 ملليلترًا، لهاية (تيتينة)

مضخة صدر، إذا قررت الالتزام بالرضاعة الطبيعية وظروف عملك أو حياتك لا تسمح بالوجود كل ساعتين

مناشف للصدر، ومنشفة كبيرة للاستحمام

ليفه لطيفة أو بشكير صغير للاستحمام

شامبو وجل استحمام. زيت أو كريم لجسم المولود

كريم للسماط أو التسلخ بسبب الحفاض. قصاصة الأظافر

ميزان حرارة. فرشاة شعر ومشط خفيف. قطن لتنظيف الوجه والأذن، كريم للحلمات.

أعدي غرفة المولود

غرفة المولود الجديد

سيحتاج طفلكِ الصغير للنوم في غرفتكِ لفترة من الوقت، ويُفضل خلال الستة الأشهر الأولى، بعدها يمكنكِ نقله إلى غرفة منفصلة

حاولي إعداد غرفته مسبقاً، وترتيب ملابسه في الدولاب، وطلاء الغرفة حسب نوع المولود، ووضع احتياجاته فيها

ضعي سلة للمهملات في غرفتي المعيشة والنوم، فمع تغيير الحفاض المتكرر، ستحتاجين لسلة للحفاظ على منزلك من الفوضى

ضعيها في الغرف التي تجلسين فيها لوقت طويل، واجعليها في متناول يديكِ، اشتري مكيفاً: إذا كنتِ في منطقة شديدة الحرارة

مستلزمات المولود المنزلية

سرير المولود الجديد..أكبر من المهد

سرير الطفل ويفضل أن يكون أكبر من المهد لاستخدامه لأطول فترة ممكنة حواشي لجوانب السرير، خاصة السرير الخشب وأطرافه فيها فتحات حتى لا تعلق رجل الطفل بين الفتحات

وسادة وملاءات وشراشف للسرير عدد 4 من الممكن شراء أي لعبة تصدر أصواتاً وتعلق على السرير وتكون ألوانها زاهية للفت الانتباه

خزانة للملابس وأغراض الطفل. عربة الطفل لتعلم المشي. كرسي للطعام

كرسي أو هزازة لجلوس الطفل في المنزل. جهاز المراقبة يوضع واحد بجانب السرير والثاني في غرفة أخرى لسماع بكاء الطفل في حال بعدك عنه

مستلزمات الطفل عند الخروج

عربة لتنقل المولود من مكان لمكان

عربة لتنقل الطفل. كرسي السيارة. حقيبة العربة ويوضع فيها أغراض للطفل التي تحتاجينها أثناء خروجك مع طفلك

حقيبة للطفل وهذه في حال قمتِ بالسفر أو زيارة الأهل تضعين فيها الملابس وتستطيعين أخذها معك للمستشفى أثناء الولادة

مستلزمات الطفل للرضاعة

مستلزمات الرضاعة للمولود الجديد