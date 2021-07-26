تعرفي على أعراض نقص فيتامين E

بيروت - نادين محمد -

يوجد فيتامين e في الجسم بأشكال مختلفة وله خصائص مضادة للأكسدة والمرتبط بالوقاية من العديد من الأمراض والحالات، خاصة الأمراض المزمنة والتهابات.

قد يقلل فيتامين e من فرص الإصابة بالأمراض التنكسية مثل مرض الزهايمر، وقد يعزز وظائف الكلى ويقي من مخاطر الإصابة بأمراض القلب مثل تصلب الشرايين وأمراض القلب الإقفارية.

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يوجد فيتامين e بشكل طبيعي في العديد من الفواكه والخضروات والحبوب والمكسرات والزيوت مثل زيت جنين القمح واللوز والأفوكادو وبذور دوار الشمس والسلمون والمانجو والكيوي والسبانخ والفليفل، ويساعد استهلاك هذه الأطعمة في الحفاظ على مستويات كافية من فيتامين E في الجسم ومنع نقصه.

قد يكون نقص فيتامين E بسبب عدم انتظام في امتصاص الدهون الغذائية أو التمثيل الغذائي أو بسبب بعض الأدوية التي تضعف الامتصاص من فيتامين e من الجسم.

لماذا يحتاج الجسم إلى فيتامين e



على الرغم من أن فيتامين E مطلوب بكميات صغيرة، إلا أنه ضروري للجسم للحفاظ على العديد من وظائف الجسم وتنظيمها. يساعد على منع أعراض متلازمة ما قبل الحيض كما يحافظ على الوظائف المعرفية ويمنع تلف الأعصاب، ويعزز الرؤية الجيدة ويقوي العضلات ويحسن الخصوبة عند الرجال، كما أنه جيد للبشرة والشعر ويحسن وظائف الكبد.

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نقص فيتامين e

يحدث النقص بسبب بعض الحالات الطبية التي تقلل بشدة من امتصاص الدهون في الجسم، حيث إن الدهون مطلوبة لامتصاص فيتامين e بشكل صحيح، وتتضمن بعض هذه الحالات الطبية مرض الكبد الصفراوي المزمن مرض كرون وقصور البنكرياس.

وتحدث بعض حالات النقص الحاد في فيتامين e لدى البشر بسبب عيوب وراثية مثل الاضطرابات العصبية.

أعراض نقص فيتامين e

تتضمن بعض العلامات والأعراض الحيوية لنقص فيتامين هـ عيوباً عصبية مثل اختلال وظائف المخ والأعصاب والنخاع الشوكي والعضلات.

بالإضافة إلى آلام العضلات وضعفها وتدهور العضلات، بما في ذلك اعتلال عضلة القلب أو مرض عضلات القلب وانخفاض أوزان المواليد عند الأطفال حديثي الولادة وصعوبة في تحريك العينين لأعلى ولأسفل.

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يمكن أن يسبب نقص فيتامين هـ مضاعفات مثل العمى أو مشاكل البصر الشديدة وعدم انتظام ضربات القلب، الخرف، فقر الدم الانحلالي عند الرضع المصابين بهذا النقص وزيادة خطر النزيف.

يتم تشخيص فيتامين (هـ) عن طريق الفحوصات الجسدية وتشمل طرق التشخيص الأخرى تحاليل الدم وفحص حديثي الولادة.

علاجات نقص فيتامين e

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يشمل العلاج الأساسي لنقص فيتامين e تناول مكملات فيتامين e، ويمكن أن يؤدي فيتامين e إلى الإصابة بفقر الدم. لذلك يتم توفير مكملات فيتامين e عن طريق الفم أو الوريد.

ما هي الجرعة اليومية الموصى بها من فيتامين e؟

الكمية اليومية الموصى بها من خلال المكملات الغذائية للأشخاص من مختلف الفئات العمرية هي كما يلي:

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سن 0 إلى 6 أشهر: 3 مجم

سن 6 إلى 12 شهراً: 4 مجم

سن 1 إلى 3 سنوات: 6 مجم

سن 4 إلى 10 سنوات: 7 مجم

الكبار والمرضى المسنون: 10 مجم

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