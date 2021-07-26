الفحوصات الجينية قبل الحمل.. متى تكون ضرورية؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال البروفيسور فرانك توتلمان إن خطر إنجاب طفل مصاب بمرض خلقي بشكل عام يبلغ ثلاثة إلى أربعة بالمائة.

وأضاف مدير معهد علم الوراثة التناسلية في جامعة "مونستر" الألمانية أنه ليس من الضروري إجراء فحوصات جينية قبل الحمل إلا في بعض الحالات مثل وجود صلة دم بين الزوجين (عندما يكون الزوج والزوجة أبناء عمومة) أو وجود أمراض وراثية في الأسرة مثل مرض التليف الكيسي.



وينبغي أيضاً إجراء فحوصات جينية قبل الحمل في حالة تكرار حدوث إجهاض أو ولادة الطفل ميتاً.

وأشار "توتلمان" إلى أن الفحوصات الجينية لا تقدم ضماناً لإنجاب طفل سليم، والعكس صحيح أيضاً؛ فعلى سبيل المثال إذا كان الزوجان مصابين بمرض التليف الكيسي، فإن خطر إنجاب طفل مصاب بالمرض يبلغ 25 بالمائة.