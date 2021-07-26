شكرا لقرائتكم تأثيراتها غامضة.. سلالة جديدة من كورونا في بريطانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يبدو أن سلالات كورونا لن تتوقف في القريب العاجل، فبعد دلتا وألفا وغيرهما من المتحورات، سجلت بريطانيا سلالة جديدة من الفيروس ما زالت غامضة بالنسبة إلى الخبراء.

فقد أعلن أطباء من وكالة الصحة العامة في إنجلترا، عن اكتشاف سلالة جديدة من الفيروس أصابت 16 شخصاً على الأقل حتى الآن.

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وأوضح مختصون أن معظم الحالات المسجلة بالسلالة الجديدة، مرتبطة بالسفر إلى الخارج، وفق ما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.

كما، أفادت الصحيفة بأن الأطباء في وكالة الصحة العامة يقومون الآن بإجراء اختبارات على هذا المتحور الجديد لفهم تأثيره على سلوك الفيروس بشكل أفضل.

مقاومته للقاحات غير معروفة

إلى ذلك لا يعرف الأطباء بعد على وجه اليقين ما إذا كانت السلالة الجديدة (B.1.621) قد تقلل من فاعلية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

يذكر أنه حتى الآن تعتبر سلالة "دلتا" من الفيروس كورونا والتي تم اكتشافها أول مرة في الهند، تعد الأكثر انتشاراً في العالم.

وكانت إنجلترا رفعت جميع القيود الاجتماعية الخاصة بالفيروس في 19 من الشهر الجاري، رغم زيادة عدد الإصابات الناجمة إلى حد كبير عن متحور دلتا.