كل ما تريد معرفته عن أسباب وأعراض وعلاج التهاب اللثة

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القاهرة - سامية سيد - يعتبر التهاب اللثة من الأعراض الشائعة التى يصاب بها كثير من الناس، وتتراوح شدته اعتمادا على سبب الالتهاب ونوع الأنسجة المصابة، وسنتناول اليوم بعض الأسباب المحتملة وطرق العلاج المتاحة والأعراض الشائعة وأشهر طرق علاج التهاب اللثة، بحسب موقع "only my health".

ما الذي يسبب التهاب اللثة؟

التهاب اللثة ينجم من ثلاثة أشياء تسبب تلف الأنسجة، منها الالتهابات والبكتيريا وتراكم الرواسب على الأسنان وهذه هي السبب في حدوث أمراض اللثة، قد تحتاج إلى إجراء جراحي لعلاجها إذا كان سبب الالتهاب قد انتشر في عمق اللثة وأثر على الأنسجة.



التهاب اللثة

ما أعراض التهاب اللثة ؟ ما أعراض التهاب اللثة ؟ - احمرار وتورم. - التهاب شديد. - هبوط اللثة. - حساسية الأسنان. - نزيف اللثة أثناء تنظيف الأسنان بالفرشاة أو الخيط. - ألم أثناء مضغ الطعام.

التهاب اللثة

ماهى العلاجات المتاحة لالتهاب اللثة؟

1. إزالة طبقة البلاك المتراكمة على الأسنان

يستخدم هذا كخط علاج أول لعلاج التهاب اللثة، يتم إزالة البلاك المتراكم على الأسنان وبينها، وكشط الجذر وهو إجراء خارجي للأسنان لا ينطوي على أي إزعاج أو ألم خطير، يتم إجراء هذا العلاج في الغالب لعلاج التهاب اللثة، إنها طريقة تنظيف عميقة تساعدك على استعادة صحة فمك.