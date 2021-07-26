 فطور الشوكولاتة اللذيذ لخسارة 9 كيلو في 3 أشهر 

بيروت - نادين محمد - من المفيد من الآن وصاعداً تعلم تحضير وصفة فطور الشوكولاتة اللذيذ لخسارة 9 كيلو في 3 اشهر. فهي تحتوي على مكونات مفيدة جداً بحسب ما اشارت اليه مبتكرتها جوليا كروز في كتابها الذي يتضمن 51 وصفة فطور حارقة للدهون. اذاً بات من الممكن تناول وجبة صباحية ذات طعم مميز مع عدم الخوف من اكتساب الوزن. ولهذا حان وقت التعرف على كيفية تحضير وصفة فطور الشوكولا اللذيذ لخسارة 9 كيلوغرامات في 3 اشهر.



من المهم اذاً تعلم وصفة فطور الشوكولاتة اللذيذ لخسارة 9 كيلو في 3 اشهر. فمن المعروف ان هذه الوجبة الصباحية هي الاكثر اهمية. والسبب انها تساعد على التخلص من التعب ومن مشاكل ضعف التركيز. ولهذا من الضروري ان تحتوي على مكونات غذائية اساسية.

المقادير

نصف ملعقة طعام من بذور الكتان المطحونة

نصف ثمرة موز

ملعقة صغيرة من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى وقليل الدسم

ملعقة طعام من العسل الطبيعي

ثلث كوب من بذور الشوفان

ملعقة طعام من بودرة الكاكاو المر

القليل من الفانيليا

ثلث كوب من حليب اللوز الخالي من السكر



الطريقة

1 تمزج كل المكونات جيداً حتى يتم الحصول على مزيج متجانس تماماً ومن دون اي تكتلات.

2 يوضع المزيج في الثلاجة ويترك لمدة ليلة كاملة.

3 في صباح اليوم التالي يمكن تناوله. ومن الممكن ايضاً القيام بتسخينه على نار خفيفة. كذلك يمكن تناوله مع الفواكه الحمراء او مع بعض حبات اللوز او مع الشاي الاخضر الخالي من السكر.

فوائد فطور الشوكولاتة للتخسيس



قد يزداد الشعور بالحماس لتحضير وصفة فطور الشوكولا لخسارة 9 كيلوغرامات في 3 اشهر فقط في حال التعرف على فوائدها الكثيرة.

- يحتوي على نسبة من السكر الطبيعي غير المضاف. وهو ما يعتبر ضرورياً من اجل تعزيز طاقة الجسم.

- يحد تناول هذا الفطور من الرغبة في الاكل في الفترة الفاصلة بين الوجبات. والسبب احتواؤه على الشوفان والموز.

- يحفز عملية الايض الضرورية لتحويل الدهون المخزنة في الجسم الى طاقة.

- تعتبر بذور الشوفان من المكونات الغنية بأحماض الأوميغا 3 التي يمكن ان تحمي الجسم من الامراض الالتهابية وامراض القلب. كما انها تساهم في مكافحة اضطرابات الجهاز الهضمي وفي تحفيز عملية المرور المعوي وبالتالي انقاص الوزن.

- يحتوي الموز على مكونات تحارب الاكتئاب وتعزز عملية الايض. كما انه غني بعدد كبير من الفيتامينات والمعادن وخصوصاً الحديد والبوتاسيوم. ويمكن تناوله ان يحد من ارتفاع ضغط الدم.

- يعتبر حليب اللوز بديلاً صحياً للحليب الحيواني. وهو يساعد على خسارة الوزن.

- يحتوي العسل الطبيعي على نسبة مرتفعة من مضادات الاكسدة التي تحارب الشوارد الحرة الضارة وتحد من احتمال المعاناة من امراض القلب والاوعية الدموية. اذاً من المهم من الآن وصاعداً تطبيق وصفة فطور الشوكولا لخسارة 9 كيلوغرامات في 3 اشهر. لكن الافضل ان يتزامن تناولها مع اتباع نظام غذائي صحي يقوم على الحد من تناول الدهون والسكريات وعلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.



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