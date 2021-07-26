شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تطوروات كورونا حول العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 26 يوليه 2021

يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه في جميع أنحاء دول العالم، في ظل تسجيل أرقام جديدة على صعيد الإصابات والوفيات.



وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، الإثنين، ارتفاع عدد الإصابات إلى 194 مليوناً و835 ألفاً و316 إصابة.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و175 ألفا و129 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 176 مليونا و779 ألفا و229 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

أعلنت وزارة الصحة في الهند تسجيل 39361 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ويبلغ الآن إجمالي الإصابات في الهند 31.4 مليون إصابة مما يجعلها ثاني أكثر الدول تضررا بعد الولايات المتحدة، وفقاً لرويترز.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و756856 بعد تسجيل 958 إصابة جديدة.

سجلت تايلاند رقماً قياسياً في الإصابات اليومية بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي بلغ 15376 ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 512678.

كما سجلت تايلاند 87 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 4146.

شدّدت الحكومة الجزائريّة إجراءات مكافحة فيروس كورونا، واعدةً بتسريع معدّل التطعيم في مواجهة ارتفاع الإصابات الناجم عن انتشار متحوّر دلتا.

وقد تقرّر تمديد حظر التجوّل من الساعة 20,00 إلى الساعة 6,00 بالتوقيت المحلّي اعتبارًا من الاثنين ولمدّة 10 أيّام في 35 من أصل ولايات البلاد الـ58، بما في ذلك الجزائر العاصمة، حسب بيان صدر بعد جلسة لمجلس الوزراء ترأسها الرئيس عبد المجيد تبون.

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن بر الصين الرئيسي سجل 76 إصابة جديدة بكوفيد-19 ارتفاعا من 32 إصابة قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن 40 من الإصابات الجديدة محلية ارتفاعا من خمس إصابات قبل يوم.

وأشارت إلى أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 24 ارتفاعا من 17 قبل يوم.

ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حالياً إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 92605 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.