مناطق كورونا "الساخنة" في ليبيا تدفع لحظر تجول جزئي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في محاولة من السلطات الليبية للحد من تفشي فيروس كورونا، أعلنت الحكومة فرض حظر تجول جزئي داخل المدن.

وفرضت حكومة الوحدة الوطنية الليبية حظر تجول جزئي من الساعة 6 مساء حتى 6 صباحا، داخل المدن التي تشهد تفشيا واسعا لفيروس كورونا.



جاء ذلك بعد الاجتماع الخامس لمجلس الوزراء الذي عُقد، الأحد، للمرة الأولى في مدينة سبها.

وكانت وزارة الصحة دعت لفرض حالة طوارئ صحية داخل البلاد، وافتتاح المزيد من مراكز العزل بمختلف المناطق لاحتواء الجائحة.



المنطقة الغربية

وأكد وزير الصحة الليبي، الدكتور علي الزناتي، أن الوضع الوبائي يتطلب فرض حظر جزئي للسيطرة على الوباء.

وأعلن الزناتي في تصريحات صحفية، على هامش الاجتماع، تصنيف المنطقة الغربية بأنها "منطقة ساخنة" بسبب تفشي فيروس كورونا، أما الأوضاع في المنطقتين الشرقية والجنوبية فقد وصفها بالجيّدة بسبب السيطرة الجزئية على الفيروس.

من جانبه، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إن الحكومة ستخصص نحو 500 مليون دينار لوزارة الصحة، من أجل مجابهة جائحة كورونا، مؤكدًا العمل لتوفير الأكسجين لجميع مراكز العزل الصحي.

الكوادر الطبية

وأضاف الدبيبة أن هناك شحنات من الأدوية لمكافحة فيروس كورونا ستأتي تباعا إلى البلاد، مؤكدا أن جميع العاملين والقطاع الصحي في البلاد "يستحق الدعم".

وأكد أن الحكومة ستعمل على حل مشكلة نقص الكوادر الطبية والمساعدة في المنطقة الجنوبية من خلال الاستعانة بالأطباء والمساعدين الليبيين من مناطق الشمال، مطالبا مدير مركز سبها الطبي بتحديد الأعداد المطلوبة لإتمام الترتيبات اللازمة في هذا الشأن.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض حذر من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، في الفترة الأخيرة في ليبيا، مشيرا إلى أن معدل إيجابية الحالات بلغ 15% من العينات المسحوبة.

وأعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الأحد، تسجيل 3845 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 887 شخصا، وتسجيل 31 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

ووصل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 233 ألفا و449 شخصا، بينهم 43 ألفا و719 حالة نشطة، ووفاة 3375 شخصا.