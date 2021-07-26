شكرا لقرائتكم خبر عن لو مريض ضغط مرتفع.. كيف تحمى نفسك من المضاعفات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثيرون من ارتفاع ضغط الدم المستمر مما يؤثر على صحتهم وقلبهم ويعرضهم للمخاطر، وهنا ينصح مرضى الضغط المرتفع باتباع الإرشادات اللازمة لحمايتهم والمتابعة المستمرة مع الطبيب، وحسب ما ذكره موقع healthline يتطور ارتفاع ضغط الدم عادةً على مدار عدة سنوات عادة، دون ملاحظة أي أعراض، ويمكن أن يتسبب ارتفاع ضغط الدم في تلف الأوعية الدموية والأعضاء، وخاصة الدماغ والقلب والعينين والكليتين.

الاكتشاف المبكر لارتفاع ضغط الدم مهم، يمكن أن تساعدك قراءات ضغط الدم المنتظمة أنت وطبيبك على ملاحظة أي تغييرات إذا كان ضغط دمك مرتفعًا ، فقد يطلب منك طبيبك فحص ضغط دمك على مدى بضعة أسابيع لمعرفة ما إذا كان الرقم يظل مرتفعًا أو ينخفض ​​إلى المستويات الطبيعية.

يشمل علاج ارتفاع ضغط الدم كلاً من الأدوية الموصوفة وتغيير نمط الحياة الصحي، إذا لم يتم علاج الحالة ، فقد تؤدي إلى مشاكل صحية ، بما في ذلك النوبة القلبية والسكتة الدماغية.

إذا كانت لديك عوامل خطر للإصابة بارتفاع ضغط الدم، فيمكنك الآن اتخاذ خطوات لتقليل مخاطر الإصابة بهذه الحالة ومضاعفاتها.

كيف تحمى نفسك من مضاعفات ارتفاع ضغط الدم؟1:أضف الأطعمة الصحية إلى نظامك الغذائي

اعمل ببطء على تناول المزيد من حصص النباتات الصحية للقلب احرص على تناول أكثر من سبع حصص من الفاكهة والخضروات كل يوم، ثم حاول إضافة حصة أخرى يوميًا لمدة أسبوعين، حاول إضافة حصة أخرى الهدف هو تناول عشر حصص من الفاكهة والخضروات يوميًا.

2:اضبط طريقة تفكيرك في وجبة الغداء

بدلًا من تناول اللحوم، تناول سلطة أكثر وضع عليها شريحة لحم صغيرة.

3:ضع فقدان الوزن ضمن أهدافك

تحدث مع طبيبك عن الوزن الصحي المناسب لك ، فإنقاص الوزن يساعد على تعزيز صحة الجسم وخصوصا لمرضى الضغط المرتفع.

4: اهتم بممارسة التمارين الرياضية

ممارسة التمارين الرياضية ضرورية جدا لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

5:راقب ضغط دمك بانتظام

أفضل طريقة للوقاية من المضاعفات وتجنب المشاكل هي اكتشاف ارتفاع ضغط الدم مبكرًا، يمكنك أن تقصد مكتب طبيبك من أجل قراءة ضغط الدم، أو قد يطلب منك طبيبك شراء جهاز قياس ضغط الدم وأخذ القراءات في المنزل.